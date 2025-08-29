Nevena Komazec je nedavno sa svojim pratiocima na Instagramu podelila lepu vest - da je ušla u deveti mesec trudnoće i da sa nestrpljenjem čeka da rodi svoje prvo dete, međutim sada se oglasila i podelila užasne vesti, da je beba ranije rođena i da je ubrzo, nažalost, preminula.

FOTO: Printsrkin Instagram nevena_komazec

"Dragi ljudi, porođaj je bio ranije nego što smo planirali. Naš Maksim se rodio i bio sa nama sat vremena. Posle toga smo ga izgubili. Hvala svima na bodrenju i najlepšim rečima od početka trudnoće do sada - navela je Nevena Komazec i dodala:

"Ono što želim da vam kažem jeste da, kada bismo Miloš i ja mogli da biramo da se ovo sve (trudnoća) nije ni dogodilo, ili da se dogodilo ovako kako jeste, bez razmišljanja bismo izabrali isto. Da li je bio sa nama 5, minuta, sat vremena ili 100 godina, svejedno je. To je LJUBAV", napisala je influenserka, Nevena Komazec.

Nevena Komazec je svoje prvo dete čekala sa neizmernom radošću, u svojoj 43. godini. Javnost je redovno obaveštavala o trudnoći, delila iskrene savete i poruke podrške svim ženama koje prolaze kroz sličan put, a neretko je naglašavala koliko je dugo čekala na ovaj trenutak. Upravo zbog toga, ova trudnoća imala je za nju posebno, dragoceno značenje – bila je ispunjena ljubavlju, nadom i verom da joj se ostvaruje najveća životna želja.

Ko je Nevena Komezac?

Nevena Komazec je svestrana fitnes profesionalka i influenserka, poznata po svojoj energiji, stručnosti i autentičnosti u svetu online i offline fitness kulture. NJena transformacija, stručni saveti i poslovni poduhvati (npr. Fitness Body Star, nude&rude) doneli su joj reputaciju jedne od istaknutih dama regionalne fitness scene. Pored profesionalnih uspeha, nedavno je doživela i ličnu tragediju, uz snažnu poruku o ljubavi i zahvalnosti.