- Za sve ove mesece me nije pozvala nijedna koleginica, niti kolega. Ovo mi je naravoučenije. Dobiće ovo (prim. aut. pokazala je srednji prst) kada njih bude neko maltretirao. Jedina sam bila tu kada je bila nepravda uperena protiv njih, to se više neće desiti. Ispali su jako nekolegijalni. Definitivno se pokazalo da prijateljstva na estradi ne postoje - jasna je bila Jelena.

Karleuša se posebno osvrnula na odsustvo poziva i poruke svoje, sada već bivše, prijateljice Dragane Mirković.

- Dragana mi nije poslala nijednu poruku. Nije nijedna pevačica. Baš me briga. Mislim da se Ceci s**e od tog pitanja i od te teme - naglašava pevačica. Foto: ATA images/A. Ahel/R. Perišić

Karleuša i Brena od ljubavi do mržnje

Karleuša je često prelazila granicu ljubavi i mržnje sa brojnim pevačicama.

Tako je pre skladnog i prijateljskog poslovnog odnosa imala i period netrpeljivosti sa Lepom Brenom, ali sve to je zaboravljeno nakon što je Jelena postala deo stalnog žirija "Zvezda Granda".

- Mislim da je Jelena zaista neprevaziđena, po lepoti, po zabavi, po stajlinzima. Ona je jedna prava osoba za šou program kao što su "Zvezde Granda". Ona kao i Marija Šerifović uvela je mnogo promena i inovativnosti u ceo taj program i drago mi je što tako lepo funkcionišemo - rekla je Brena svojevremeno, a Karleuša joj nije ostala dužna, pa je tada na svom Fejsbuk profilu podelila je taj video uz komentar: "Hvala kraljice". Foto: ATA images/A. Ahel

- Brena je osoba koja je bila ispred svog vremena. Veoma je uticala na moje sazrevanje i moju generaciju. Stvarno je bila veliki fenomen i ostala neko ko će biti najveća zvezda svih vremena - rekla je Jelena o koleginici.

Međutim, ove dve dame nisu ostale u prijateljskim odnosima.

U januaru 2025. godine, Karleuša je na društvenim mrežama kritikovala ponašanje muža jedne poznate pevačice, što su mnogi povezali sa Bobom Živojinovićem, Breninim suprugom. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je objavila stori na Instagramu gde iznosi pojedinosti o mužu poznate pevačice, uzimajući u obzir da je i on poznata ličnost, te da je koristio mlade umetnice. U saradnji sa njihovim menadžerima koristio ih je tako što su ih forsirali da pevaju na privatnim događajima, zatvorenim proslavama i splavovima, te se povela debata i o tome da li je to u ugovoru, budući da se radi i o Grand produkciji.

Karleuša nije istakla tačna imena, ali je javnost odlučila da je reč o Lepoj Breni i Bobi, te su krenule i spekulacije.

Brena je odgovorila objavom stihova svoje pesme "Perice, moja merice", što su neki protumačili kao suptilan odgovor na Karleušine komentare.

