Pevačica Jelena Ristić, poznata i kao Jellena, inače nekadašnja članica Koktel benda, prisetila se svojevremeno situacije u kojoj se našla zbog Olivera Dragojevića.

Ona je otkrila da joj je legendarni muzičar jednom priznao kako ipak ne sme da stane s njom na binu, i to iz potpuno neočekivanog razloga – zato što je Srpkinja.

- On se povukao s bendom sa bine kada je trebalo da izađem s Kemalom Montenom. Pružio mi je ruku iza bine. Kada smo Kemo i ja završili, vratio se na scenu da niko ne primeti da je otišao. On nije smeo da bude na sceni javno sa mnom zbog velike podrške od svoje vlade, zbog svog stava. On je meni tada, vrlo otvoreno rekao: 'Jelena, ja ne smem, ne zameri'. Pobegao je sa scene, a onda smo posle koncerta zajedno pevali u restoranu hotela - ispričala je Jelena scenu s jednog zajedničkog gostovanja u Makedoniji.

Pevačica je otkrila i kako joj je tada zamerio što je u miniću.

- Nikada neću zaboraviti momenat kada mi je pokojni Oliver Dragojević rekao da idem da se presvučem kada sam u hol hotela sišla u kratkoj suknjici: 'Ajme, Jele, idi se presvuci', rekao je Oliver. To je bilo na njegovom koncertu u Skoplju. Kao, ne može on to da gleda, pozliće mu na koncertu dok me gleda. Naravno, nisam se presvukla - rekla je Jellena na kraju.

