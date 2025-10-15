Filip Čukanović godinama se bavio medijskim poslom, a na leto 2022. godine je naprasno dao otkaz na poznatoj televiziji.
Tada je bio urednik i voditelj jutarnjeg programa na Prvoj televiziji, a nakon što je dao otkaz povukao se iz javnog života.
Čukanović je sada na Instagramu podelio sliku sa najvažnijom osobom u njegovom životu - njegovom majkom.
Imao je Čukanović pravi povod za takvu fotografiju, pošto je njegovoj majci rođendan.
- Srećan 62. rođendan mama - napisao je Čukanović u oipisu fotografije.
Pored fotofrafije majke, njegovi pratioci na Instagramu su primetili i da je Filip promenio frizuru tokom "medijske ilegale", kao i da je počeo da sedi.