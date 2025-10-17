Vera Kravcova, bivša učesnica beloruskog televizijskog šoua "Glas", tragično je nastradala u Mjanmaru, a sumnja se da je postala žrtva trgovaca organima, preneo je portal Medija njuz.

Prema navodima brojnih medija, ova 26-godišnja devojka iz Minska otputovala je u Tajland kako bi se bavila manekenstvom. Međutim, devojka je postala žrtva međunarodne mreže trgovine ljudima.

Kravcova je prevarena i 20. septembra odvedena u Mjanmar, gde je bila prisiljena da radi kao robinja. Tamo je bila primorana da pravi lažne profile na sajtovima za upoznavanje. Kontakt s njom je izgubljen 4. oktobra. NJeni otmičari su od porodice tražili 500.000 dolara otkupa.

Zatim su kriminalci javili da je Vera mrtva i da je njeno telo spaljeno. Prema nepotvrđenim informacijama, devojčini organi su prodati, a njen pepeo uništen.

Kkineske bande i burmanska milicija navodno vode mnoge od ovih zloslutnih fabrika kol centara u pograničnoj zoni Mjanmara gde vlada bezakonje, prenosi San.

Oteti radnici su izloženi mučenju i iznudi i može im se pretiti vađenjem organa ili prisilnom prostitucijom ako ne zarade dovoljno novca od žrtava na mreži tokom prevarnih poziva. Procenjuje se da se na ovim mestima istovremeno može nalaziti čak 100.000 robova.

Izveštaji o Kravcovoj tvrde da su joj trgovci ljudima govorili da mora "biti lepa i iznuđivati novac od bogatih klijenata".

Bila je prisiljena da pristane na posao iz straha za svoj život, ali čim je prestala da zarađuje novac i ostala bez klijenata, misteriozno je nestala.

Porodici žrtve je nekoliko nedelja kasnije rečeno da je ona pronađena mrtva. Takođe su tvrdili da su dobili poruku u kojoj im je rečeno da ako žele da sahrane Kravcovu, onda će ih koštati pola miliona dolara da vrate njeno telo.

Porodica nije pristala na novac i neko vreme kasnije dobila je poruku u kojoj je pisalo: "Kremirali smo je".

Kako ljudi padaju u ropstvo?

Rusi su takođe u više navrata bili porobljeni u Mjanmaru. Prošle nedelje se pojavila vest o oslobađanju Dašime Očirnimajeve, koja je oteta da bi radila u lažnom kol centru, ali je kasnije puštena. Ilja Iljin, šef konzularnog odeljenja ruske ambasade u Tajlandu, rekao je za RIA Novosti:

- Dašima Očirnimajeva zapravo nije bila primorana da radi u kol centru, već je umesto toga smeštena u kasarnu na tri nedelje, u nehumanim uslovima. Spavala je na podu, hranjena je samo pirinčem i povremeno je tukli - rekao je on, prenosi Gazeta.

Prema njegovim rečima, iz nekog razloga, devojka nije bila pogodna za posao zbog kojeg je oteta. Očekivala je da će biti preprodata drugoj kriminalnoj „jedinici“, ali je na kraju puštena.

Diplomata je izvestio da su 2025. godine četvoro Rusa spašeno iz ropstva u lažnim kol centrima. Najpoznatiji od ovih centara je KK Park, koji se nalazi u regionu Mjavadi u Mjanmaru, blizu tajlandske granice. To je pravi mini-grad, koji nudi sve, od prodavnica, restorana, spa centara i salona za masažu do kazina. Okruženje je ograđeno bodljikavom žicom i nadgledaju ga naoružani stražari.

- Svaka osoba zaposlena u kol centru ima strogi plan rada koji mora da ispuni, a koji se obračunava u određenom novčanom iznosu. Zaposleni mora da zaradi taj iznos za mesec dana. Ako se taj iznos ne zaradi, koriste se razne metode, uključujući fizičko nasilje - ljudi mogu biti pretučeni zbog neispunjavanja finansijskih ciljeva - objasnio je Iljin.

Prema rečima diplomate, većina žrtava otmice završava tamo preko „nejasnih Telegram kanala“ gde ljudi pokušavaju da pronađu posao u zemljama jugoistočne Azije. Oni lete u Tajland, gde im se telefoni konfiskuju i švercuju u Mjanmar, obično brodom preko reke Mae. Oni koji nekako uspeju da dođu do svojih rođaka, koji zatim kontaktiraju diplomate, uspevaju da se izvuku. Ovo se ne odnosi samo na Ruse i Evropljane: poznato je, na primer, da se broj kineskih građana koje drže u zatočeništvu takve kriminalne grupe meri u hiljadama.

Sudeći po Verinim objavama na društvenim mrežama, ona je bila u više azijski zemljama, uključujući i Kinu i Vijetnam

