Tokom nedavnog susreta ministarke energetike i rudarstva Dubravke Đedović Handanović i šefa diplomatije Mađarske, Petera Sijarta, osim razgovora o važnim infrastrukturnim projektima, atmosfera je bila iznenađujuće topla i lična.

Sijarto je srpskoj ministarki doneo neobičan i vrlo dirljiv poklon - knjige za decu o Budimpešti, ali i malenu sportsku opremu fudbalskog kluba Budapest Honved, kojim on predsedava.

Na odeći je bilo ispisano ime najmlađe naslednice porodice Handanović, što je posebno raznežilo ministarku.

 

 

Ministarka mu je uzvratila poklonom – fudbalskom loptom sa potpisima igrača Crvene zvezde, dodatno ističući sportsku dimenziju saradnje dve države.

 

 

Podsetimo, Dubravka Đedović Handanović je u septembru na svet donela svoje treće dete, ćerku iz braka sa kompozitorom Damirom Handanovićem.

Tokom susreta sa mađarskim šefom diplomatije, na poklonu koji je dobila bilo je ispisano i ime njene bebe - Ana, čime je simbolično otkriveno ime najmlađe naslednice.

Foto: Instagram printskrin/dubravka.djedovic

 

 

Iako je porođaj bio skoro, ona je ubrzo nastavila sa radnim obavezama, a uprkos intenzivnim poslovnim zahtevima, ona i dalje uspeva da uspostavi ravnotežu između profesionalnih dužnosti i porodičnog života.

#Mađarska #Mađarska vesti #Dubravka Đedović #Dubravka Đedović Handanović #ministarka Dubravka Đedović Handanović #Dubravka Đedović Handanović ćerka #Dubravka Đedović Handanović ime ćerke #Dubravka Đedović Handanović Instagram #Peter Sijarto #ministar Peter Sijarto
