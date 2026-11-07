Posle objava u kojima su njeni prijatelji tvrdili da je Ava Karabatić preminula, starleta se oglasila putem Instagrama i objavila da je živa, o čemu više možete da pročitate OVDE. Ovom prilikom izvinjavamo se čitaocima, koje smo doveli u zabludu prenoseći objave koje su se ispostavile lažnim.

„Jedini si mi hteo dobro uz porodicu i moju Vanju Jovanić, ali ja nemam više snage, oprosti, potrudi se da isteraš pravdu do kraja, razumećeš sve. Ja g***o nažalost i dalje volim, očito sam bolesna. Pozdrav svima i budite jaki, neka moja poruka bude za sve...“, piše u objavi.

Na društvenim mrežama objavljena vest

Prema objavama na društvenim mrežama njenih najbližih prijatelja, starleta Ava Karabatić navodno je tragično izgubila život noćas, nešto iza ponoći, u Zagrebu. Foto: Instagram printskrin/ava_karabatic_official

U objavama se navodi da se ona u poslednje vreme borila sa teškim psihičkim problemima, kao i da je svog partnera Lazara u medijima više puta optuživala za teško fizičko nasilje. Kako su prijatelji saopštili na njenom profilu, ona je život okončala skokom sa terase na prvom spratu.

Najpre se na njenom nalogu pojavio video-snimak na kojem je Ava prikazana okružena bolničarima, uz poruku njene prijateljice Cvite:

- Nakon bega od zlostavljača, Ava Karabatić doživela je psihički slom. Ne zna ko je, ne zna gde je. Ovde Cvita, Avina prijateljica koja joj trenutno vodi društvene mreže. Budite molitvom uz nju. Jako je loše - pisalo je u objavi zatim je stigla tragična vest.

SOS telefon za prevenciju samoubistva

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva dostupna je 24 sata dnevno. Ona je deo projekta Ministarstva zdravlja i Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Na raspolaganju je tim edukovanih profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja, koji pružanjem podrške i pomoći, savetima i intervencijom u kriznim situacijama rade na prevenciji samoubistva.

Oni kojima je neophodna pomoć mogu da pozovu na broj 0800/309-309, opcija 1.



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