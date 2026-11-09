Zdravstveno stanje Brusa Vilisa (71), koji boluje od frontotemporalne demencije, navodno se pogoršalo. Prema tvrdnjama neimenovanog izvora za Dejli Mejl, glumac ima sve većih poteškoća s govorom i pronalaženjem reči. Navodno mu se vratilo i mucanje s kojim se borio u detinjstvu, piše Promifleš.

"Pravi duge pauze, kao da je zamišljen. Ali zapravo pokušava da pronađe reči i shvati kako da se izrazi", ispričao je izvor.

S mucanjem se borio još kao dete

Vilis je imao problema s mucanjem još u detinjstvu, zbog čega je dobio nadimak "Bak-Bak". Situacija se promenila kada se pridružio školskoj pozorišnoj trupi i otkrio da mu gluma pomaže u govoru.

Foto: Instagram printskrin/emmahemingwillis

 

S vremenom je naučio da izbegava reči koje je teško izgovarao i zamenjuje ih drugim. Prema tvrdnjama izvora, tom metodom se služio i tokom glumačke karijere, ali mu zbog bolesti to navodno više ne uspeva.

Isti izvor tvrdi da je Vilis danas znatno tiši i povučeniji nego pre. Navodno je svestan da se nešto promenilo, ali ne razume u potpunosti razmere svoje bolesti.

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Porodica je uz njega

Vilisova porodica u martu 2022. objavila je da mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika. U februaru 2023. otkrili su da glumac boluje od frontotemporalne demencije, bolesti koja može da utiče na govor, ponašanje i ličnost.

Foto: Profimedia

 

Glumac danas živi u zasebnoj kući u blizini porodičnog doma, gde ima celodnevnu negu. Uz njega su supruga Ema Heming Vilis, bivša supruga Demi Mur i njegovih pet ćerki.

Prema navodima izvora, Vilis i dalje uživa u manjim izletima, vožnjama automobilom, sladoledu i muzici. Posebno voli da sluša Nila Dajmonda.

NJegova supruga Ema ranije je za Sandej Tajms govorila o trenucima bliskosti koje i dalje dele.

"Kad me zagrli, osećam da je to i dalje Brus. U tom smislu se ništa nije promenilo. To je istovremeno predivno i jako bolno", rekla je.

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