Tugrul Bašar je 2010. godine osuđen zbog tri pljačke koje je počinio lažno se predstavljajući kao službeno lice, ali je 2018. godine uspeo da pobegne kako bi izbegao trogodišnju zatvorsku kaznu.

Vlasti su ga od tada tražile, a tek nedavno su uspele da ga lociraju u istanbulskoj četvrti Kadikoj, tokom specijalne operacije usmerene na pronalaženje begunaca koji nisu odslužili svoje zatvorske kazne.

Ono što je Bašarov slučaj izdvojilo od ostalih bilo je šokantno otkriće da je on godinama živeo kao žena, preuzevši identitet svoje sestre i promenivši svoj izgled do te mere da je postao neprepoznatljiv.

Nije jasno kako su policajci nakon toliko godina ušli u trag Tugrulu Bašaru, ali se pretpostavlja da su putem nadzora pratili njegovu porodicu i poznate saradnike.

Tako su otkrili da u kući njegove sestre žive dve mlade žene, koje su, po svemu sudeći, koristile isti identitet kada su izlazile napolje.

Prema policijskim izveštajima, Bašarova transformacija bila je toliko radikalna da se policija više nije mogla osloniti na stare fotografije iz policijskih dosijea kako bi ga identifikovala.

Stoga su počeli da prate misterioznu ženu koja se predstavljala kao njegova sestra i prikupljali su dokaze, sve dok nisu bili sigurni da je reč upravo o njemu.

Kada je policija konačno upala u dom Tugrula Bašara i uhapsila ga, kod njega je pronađena lična karta njegove sestre, ali je identitet begunca potvrđen analizom otisaka prstiju.

Iako neki izvori pominju samo njegovu besprekornu masku i ženstveni izgled, drugi tvrde da je prošao kroz proces promene pola kako bi postigao tako drastičnu transformaciju. Zasad nijedna od ovih verzija nije zvanično potvrđena.

Ono što je izvesno jeste da će Tugrul Bašar odslužiti svoju zatvorsku kaznu u muškom zatvoru, bez obzira na to kako se on sam identifikuje. Budući da u turskom sistemu matičnih evidencija nikada nije zvanično promenio ime niti pol, biće smešten u ustanovu u skladu sa polom navedenim u njegovim ličnim dokumentima, nezavisno od njegovog fizičkog izgleda ili ličnog poistovećivanja.

(Kurir/Oddity Central)