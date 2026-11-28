Mete-Marit se, pre nego što se udala za naslednika norveškog prestola Hakona, suočila sa slučajem koji je mogao ozbiljno da uzdrma njen lični život. Privatni video, za koji se tvrdi da ga je posedovao njen bivši partner DŽon Ognbi, postao je predmet pregovora sa ponudama od više miliona norveških kruna, prema novim otkrićima koja izlaze na videlo 25 godina kasnije.

PPE / Sipa Press / Profimedia

Slučaj se odnosi na period pre venčanja Mete-Marit sa tadašnjim prestolonaslednikom Hakonom, 2001. godine. Kako se navodi u knjizi koja je nedavno objavljena u Norveškoj, bilo je pokušaja da se sporni snimak obezbedi kako ne bi dospeo u medije. U toj akciji navodno je učestvovao biznismen Stein Erik Hagen, koji je, prema autorima, ponudio 2,5 miliona norveških kruna da ga otkupi. Ipak, ta suma nije bila najveća o kojoj se govorilo. Jedan nemački magazin pokazao je interesovanje za snimak, nudeći, prema istim izvorima, čak 12 miliona kruna, odnosno 1,1 milion evra.

Ponude i stav njenog bivšeg partnera

Materijal je navodno bio u posedu DŽona Ognbija, sa kojim je Mete-Marit bila u vezi pre nego što je upoznala Hakona. On, prema navodima iz knjige, nije pristao da ga proda za novac. U ranijoj izjavi tvrdio je da ne predstavlja pretnju za Mete-Marit i da ne bi dao materijal nekome ko bi ga objavio. Kad ga je norveški medij "Nettavisen" ponovo kontaktirao povodom novih informacija, on je samo rekao da je ostavio slučaj iza sebe. SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pominjanje videa vraća priču iz perioda pre venčanja Mete-Marit i Hakona, kada je njen privatni život bio u centru pažnje norveške štampe. NJena veza sa prestolonaslednikom izazvala je rasprave, jer su njena prošlost i prethodni privatni život postali predmet javne diskusije.

Informacije potiču iz knjige Hoffet – På innsiden av Slottet ("Dvor - Unutra u Palati"), norveških novinara Frode Hansena i Ulf Andre Andersena, koja je objavljena 13. novembra. Autori opisuju pokušaje otkupa materijala i imenuju osobe koje su, prema njihovom istraživanju, bile uključene u te razgovore. Knjiga se pojavila u godini koja je posebno teška za norvešku kraljicu - ona je imala transplantaciju pluća, a njen sin završio je u zatvoru. SplashNews.com / Splash / Profimedia

Palata nije želela da komentariše nova otkrića. Ipak, ne proizilazi da su sama kraljevska porodica ili palata pokušali da kupe video. Izveštaji se odnose na biznismene koji su navodno pokušali da obezbede snimak.

Takođe, nije poznato šta tačno video sadrži, niti gde se danas nalazi. Informacije o njegovom sadržaju nisu nezavisno potvrđene, dok se slučaj ponovo pojavljuje kroz svedočenja i podatke koje iznose autori. Knjigu su prvobitno predstavili norveški mediji Nettavisen i Se og Hør, a potom su o njoj izveštavali i međunarodni mediji.

(Blic žena)

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