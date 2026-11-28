Adrita Sinani, gradonačelnica Preševa, uzburkala je javnost nakon što je danas, ignorišući Ustav Srbije, istakla zastavu Albanije na zgradu Opštine Preševo povodom 28. novembra - Dana albanske zastave (odnosno Dan nezavisnosti Albanije).
Tim povodom, Sinani je Fejsbuku objavila i poruku:
- Srećan 28. novembar – Dan zastave!
Da podsetimo, albanski poslanik u Skupštini Srbije, Visar Memeti, takođe je čestitao 28. novembar, podsećajući da je obeležavanje ovog "praznika" u Preševu i okolini i dalje zabranjeno.