Početak provera objavljen je na zvaničnom kanalu Uprave unutrašnjih poslova Izvršnog komiteta Grodnjenske oblasti.

Pripadnici milicije proći će praktičnu obuku za rukovanje vatrenim oružjem, taktičku medicinu i sprovođenje zadataka povezanih sa uvođenjem i primenom vanrednog stanja na tom području.

U Voronovskom okrugu biće upoznati i sa upotrebom bespilotnih letelica. Foto: Sergei Bobylev/Zuma Press/Profimedia

Zamenik državnog sekretara Saveta bezbednosti Belorusije Andrej Gorbatenko opisao je narodnu miliciju kao "jedan od elemenata sistema vojne bezbednosti", čiji je osnovni zadatak da "održava unutrašnji red na teritorijama na kojima je formirana".

Jedinice takozvane "narodne milicije" formiraju lokalne vlasti od dobrovoljaca, od kojih većina živi upravo na području na kojem su raspoređeni.

NJihovi glavni zadaci su pružanje pomoći policiji i drugim bezbednosnim službama u sprovođenju vanrednog stanja, održavanju javnog reda i zaštiti imovine građana, preduzeća i organizacija, prenosi Alo.

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