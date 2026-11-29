Tokom emitovanja Jutarnjeg programa na Prvoj televiziji dogodila se neprijatna situacija kada je pozlilo povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Milanu Antonijeviću, nakon čega je voditelju Milošu Radenkoviću iznenada "pukao" glas dok je sprečavao gosta da ne padne sa stolice. On je reagovao u deliću sekunde – skočio je sa svog mesta kako bi pridržao Antonijevića.

- Kolege, pustite reklame - rekao je Miloš, što je odmah i učinjeno. Foto: Printskrin/JutroPrva

Radenković je emisiju priveo kraju, što je dokaz njegovog profesionalizma, a sada se oglasio i otkrio detalje.

Kako je Miloš otkrio, zbog prehlade koju je imao prethodnih dana, jutros je skoro ostao bez glasa.

Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju, odvezla ga je hitna pomoć. https://t.co/STgF4wVnfk — Čovek iz senke (@duboka_drzava_) November 29, 2026

- Imao sam neku prehladu, ništa strašno i eto malo sam promukao. Ipak, stvar sa glasom se pogoršala jutros kada sam ustao za posao. Žao mi je što se to dogodilo i što sam zvučao malo čudno, ali je bitno da je posao odrađen - poručio je Miloš.

Voditelj se izvinio gledaocima zbog neprijatnosti, ali uprkos tome nije dozvolio da ga situacija omete.

Oglasio se i poverenik

- Hvala svima koji brinu, zovu i javljaju se meni, mojoj porodici i prijateljima. Biće bolje. Ne stajemo u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 3. decembra, kada me je Narodna skupština izabrala za Poverenika, pa je valjda red da se ponekad pokaže i malo ljudske slabosti i to pred kamerama TV Prva - piše na nalogu Milana Antonijevića.

- Da se zaista gleda ko je i kako radio u institucijama, a ne da se podilazi atmosferi linča i proganjanja i da se na tome ne ubiraju jeftini politički poeni u televizijskim studijima. Živim za dan kada mi na ulazu u studio neko kome sam u životu više puta pomogao, prema kome sam uvek bio profesionalan i uz koga sam bio kada je trpeo pritiske, neće reći da ne želi da se rukuje sa mnom, kao što mi se jutros dogodilo - istakao je on.

Ostaje nejasno da li je Antonijević mislio na Sava Manojlovića, sa kojim je gostovao jutros u Jutarnjem programu TV Prva.

Hvala svima koji brinu, zovu i javljaju se meni, mojoj porodici i prijateljima. Biće bolje. Ne stajemo u @ravnopravnostRS od 3. decembra, kada me je @skupstina_rs izabrala za Poverenika, pa je valjda red da se ponekad pokaže i malo ljudske slabosti i to pred kamerama TV Prva. Voleo bih da konačno prestanu pretnje, pritisci i targetiranje koje ne jenjava godinama, sa svih strana, od Informera do svih drugih. Da se zaista gleda ko je i kako radio u institucijama, a ne da se podilazi atmosferi linča i proganjanja i da se na tome ne ubiraju jeftini politički poeni u televizijskim studijima. Živim za dan kada mi na ulazu u studio neko kome sam u životu više puta pomogao, prema kome sam uvek bio profesionalan i uz koga sam bio kada je trpeo pritiske, neće reći da ne želi da se rukuje sa mnom, kao što mi se jutros dogodilo. Možemo da se ne slažemo, možemo i oštro da polemišemo, ali ne smemo da izgubimo elementarno ljudsko poštovanje. Činjenice se moraju vratiti u medije. Dosta je bilo kampanja i dehumanizacije na koju se ne reaguje samo zato što onaj ko joj je izložen nije „neko vaš“. Svaki put kada sam reagovao na dehumanizaciju ljudi sa kojima se u mnogo čemu ne slažem, dobijao sam salve uvreda, pa i pretnji, neretko upravo od onih koji sebe smatraju demokratski opredeljenim. Demokratske vrednosti i ljudska prava brane se i onda kada su ugrožena prava onih sa kojima se ne slažemo. Veliki čovek, patrijarh Pavle, ostavio nam je kao amanet ovu jednostavnu poruku: „Budimo ljudi.“ Poslušajmo ga. Svima će nam biti lakše. Vidimo se sutra u kancelariji ili negde na terenu, blizu onih kojima institucija poverenika pomaže već 16 godina. — Milan Antonijević (@AntonMilan) November 29, 2026

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je rekao da "možemo da se ne slažemo, možemo i oštro da polemišemo, ali ne smemo da izgubimo elementarno ljudsko poštovanje."

- Činjenice se moraju vratiti u medije. Dosta je bilo kampanja i dehumanizacije na koju se ne reaguje samo zato što onaj ko joj je izložen nije "neko vaš". Svaki put kada sam reagovao na dehumanizaciju ljudi sa kojima se u mnogo čemu ne slažem, dobijao sam salve uvreda, pa i pretnji, neretko upravo od onih koji sebe smatraju demokratski opredeljenim - naglasio je Antonijević.

On je istakao da se demokratske vrednosti i ljudska prava brane i onda kada su ugrožena prava onih sa kojima se ne slažemo.

- Veliki čovek, patrijarh Pavle, ostavio nam je kao amanet ovu jednostavnu poruku: "Budimo ljudi." Poslušajmo ga. Svima će nam biti lakše. Vidimo se sutra u kancelariji ili negde na terenu, blizu onih kojima institucija poverenika pomaže već 16 godina.

Ko je Miloš Radenković?

Inače, Radenković je danas jedno od prepoznatljivih lica televizije "Prva", gde je prešao sa Radio-televizije Srbije. Na javnom servisu je gradio karijeru vodeći najpre "Vremensku prognozu", zatim "Vesti", a potom i centralnu informativnu emisiju "Dnevnik 2".

Po struci je fakultetski obrazovan novinar, a visinom od 178 centimetara uklapa se u prosek televizijskih voditelja. Na privatnom planu, u maju 2023. godine postao je otac kada su on i njegova nevenčana supruga Ivana dobili sina Luku.

(Kurir/Telegraf)

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