Ruski predsednik Vladimir Putin tvrdi da Ukrajina treba da bude deo Rusije jer je Kijev bio središte srednjevekovne Kijevske Rusije, što stručnjaci dugo opisuju kao istorijski revizionizam. Sada je, međutim, i sam Lukašenko izrazio sumnju u taj narativ, piše Si En En.

Poređenje sa Mongolijom

Lukašenko je u intervjuu za francuski časopis Le Point, objavljenom ove srede, komentarisao ruske istorijske argumente. "Reći da su ukrajinske zemlje ruske od davnina... pa, ako pogledate dublje, ruske su zemlje nekada bile mongolsko-tatarske. Sećate se? Kome bi onda, prema toj logici, trebalo da se da cela Rusija - Mongoliji?", izjavio je.

Uprkos ovoj izjavi, intervju je u celini bio naklonjen Rusiji. Lukašenko je ponovio tvrdnje ruskog vođstva da je Ukrajina započela rat "ubijanjem i spaljivanjem Rusa". Ipak, rekao je kako vjeruje da i Putin shvata manjkavost istorijske argumentacije i nazvao ga je "promućurnim i pametnim političarom". Foto: A.Kazakov/Sputnik/J.Abuin/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/A.Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

Dugogodišnji saveznik Moskve

Lukašenkov bliski odnos sa Putinom i odanost Moskvi su dugotrajni. Bio je jedini zastupnik u beloruskom parlamentu koji je 1991. glasao protiv raspada Sovjetskog Saveza.

U februaru 2022. dopustio je Rusiji da koristi belorusku teritoriju kao polazište za napad, iako tvrdi da za to nije znao. Kasnije je pristao i na postavljanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji.

"Putin i ja se možemo šaliti, na 'ti' smo. On je potpuno pristupačan", rekao je Lukašenko. Svoj odnos sa Putinom uporedio je s odnosom američkog predsednika Donalda Trampa prema čelnicima zapadnih zemalja. "Trampu nikada ne biste rekli takve stvari. Sedeli ste oko tog stola u Vašingtonu kao papige, bojali ste se da mu bilo šta kažete, oprostite što se tako izražavam. Govorio je šta god je hteo, čak i podrugljivo. To je kod nas jednostavno neprihvatljivo", izjavio je. Foto: Sergei Bobylev/Zuma Press/Profimedia

Zelenski odbacio ponudu

Lukašenko je u intervjuu rekao da je spreman lično da odvede ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak sa Putinom. "Mogli bismo zajedno da sednemo u avion i odletimo u Moskvu. Nas dvojica. Kao garant njegove bezbednosti, mogao bih da sednem s njim i odletim u Moskvu", rekao je.

Zelenski je taj predlog odbacio i ocenio ga "neozbiljnim". "U ratu smo, ne možemo da se sastanemo u Moskvi, ne možemo da se sastanemo u Kijevu. Svi to savršeno razumemo. Kada neko govori takve stvari, to jednostavno nije ozbiljan razgovor", poručio je ukrajinski predsednik.

Lukašenko je na kraju razgovora dodao kako veruje da će Rusija vremenom zauzeti ceo region Donbas na istoku Ukrajine. Istovremeno se usprotivio nekim mksimalističkim zahtevima Moskve, poput povratka granica NATO-a na stanje iz 1997. godine. "Apsolutno sam uveren da je ovo početak pregovora. U svakim pregovorima obe strane kreću od određenih maksimalnih uslova. Ali u procesu pregovora mora se sesti za sto i pregovarati", zaključio je Lukašenko za francuski list.

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