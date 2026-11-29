Oduvek je podizao glas za sve što u svom okruženju smatra rđavim, pa se tako sada oglasio i povodom stanja u kulturi u Crnog Gori.

Slaviša je u opsežnom postu na Fejsbuku napisao sve što mu je na duši i podržao kolegu Lazara Dragojevića, za kojeg kaže da se suočava sa nepravdom: Foto: ATA images/A. Ahel

- Samo da se zna... Istine radi... U moje vreme, u Crnoj Gori glumce je birao direktor, koji ih je pratio na studijama... Dobiješ prvo par uloga, onda se potvrdiš velikom ili neki dobrim epizodama i otvori se konkurs, prijaviš se i prime te. Pre toga troje značajnih iz pozorišta ti pišu preporuke i to je bilo to. Nikakvog partijskog zapošljavanja nije bilo. Govorim o 1999-toj, 2000-toj i slično. Da, tada je bio direktor CNP-a Đaga Mićunović, vladao je DPS, Milo na vrhuncu. I posle, kada sam ušao u sukob sa vlašću, nisam dobijao uloge i sklonjen sam svesno, ali NIKADA nisam dobijao pretnje otkazom - DAO SAM GA SAM kad sam shvatio da ta sredina više nije moja. Ili da sam je prerastao, kako god. Danas slučajno nailazim na polemike oko nekakvih konkursa za mesta po pozorištima u CG i problemima kojima se nosi jedan talentovan mlad čovek Lazar Dragojević. Dajem podršku tom momku, sa kojim sam jednom snimao seriju i video da se radi o talentu i nekom ko radi posao kako valja. E pa da kao stariji kolega kažem nešto u odbranu mladosti i talenta. Kako može da bira neko glumca ko je u svom poslu neprepoznat, netalentovan i politički izabran da glođe koske kulture? Nama su sva pozorišta i direktori istih politički uhlebi, sem nikšićkog, koje je i najbolje pozorište u Crnoj Gori. Zato što se tamo jedino radi po pozorišnoj etici i kako bi trebalo. A muče se sa budžetom i znam kakva je tarapana preživeti tako, na koncu i ja sam to pozorište vodio do 2005-te - piše Slaviša na svom Fejsbuk profilu.

On je dalje iznosio mišljenje o stanju u kulturi u Crnoj Gori, za koju kaže da tone sve dublje i postaje provincija te da su datakli dno.

Dalje je u svom saopštenju pružio podršku kolegi govoreći da se talenat ne može zaustaviti:

- Mladi kolega Dragojeviću, talenat je kao voda, ne može ga zaustaviti niko, nikada. Ono što nije tvoje, neće ni doći ne treba ga siliti.Poraz ovakve vrste je umjetnička pobeda u pokazivanje puta u smeru odlaska. Jer... Ponajbolji su morali da idu iz Crne Gore i da se u nju vrate kao gosti.To je sudbina, svih nas koji smo znali da vredimo više i to je tako i onda i sad. Da, neka te ne začudi ako za 10 godina dođeš odnekud u CG, a oni te nazovu gostom. Takva nam je sudbina. Jedini način da se to reši je takav put ili da postane CG normalno mesto za kulturu koju će voditi oni koji znaju nešto o tome. A to... što bi rekla moja majka pokojna: "Dugo je do dovijeka".

Glumac Lazar Dragojević optužio direktorku Gradskog pozorišta za klevetu

Crnogorski glumac Lazar Dragojević oštro je reagovao povodom, kako tvrdi, uvredljivih i neosnovanih optužbi koje je na njegov račun navodno iznela direktorka Gradskog pozorišta Podgorica Sandra Vujović. Do sukoba je došlo nakon što mladi umetnik nije izabran na konkursu za radno mesto u toj ustanovi. S druge strane, Vujović je izjavila da ne želi da komentariše njegove navode niti da iznosi detalje o njemu i njegovom učešću u konkursnom postupku.

Povod za njegovo oglašavanje bile su informacije koje su mu, kako tvrdi, prenete, a prema kojima je Vujović navodno govorila da nije primljen zato što je narkoman i alkoholičar.

Prema tim informacijama, direktorka ga je navodno nazvala "trulom jabukom" zdravog kolektiva, uz obrazloženje da bi svojim ponašanjem mogao da ugrozi i naruši atmosferu u toj ustanovi.

(Kurir)

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