Nemački savezni ministar životne sredine Karsten Šnajder izjavio je danas da se zalaže za prilagođavanje toka reke Rajne klimatskim promenama, kako bi se dugoročno očuvali rečni transport i zalihe vode, predlažući obnovu pritoka i nekadašnjih rečnih rukavaca i proširenje prostora za reku, umesto njenog obimnog produbljivanja.

- Da bismo dugoročno osigurali transport robe, moramo da prilagodimo i samu reku - izjavio je Šnajder ističući značaj Rajne za nemačku industriju, preneo je Dojče vele (DW).

Rhine falls, Switzerland 🇨🇭 https://t.co/4Mm2ANSSMr — American Reborn 🇺🇸 (@TravelBucketX) August 18, 2026

Prema njegovom predlogu, potrebno je obnoviti prirodni tok pritoka i nekadašnjih rukavaca Rajne, kao i koristiti poplavna područja za zadržavanje i skladištenje vode.

Produbljivanje reke bilo bi razmatrano samo na pojedinim mestima.

Rhine in Koln!! https://t.co/HhEvGRSGuW — Buso Gomes (🇪🇸) (@AragoneseLion) November 22, 2026

Nizak vodostaj ugrožava nemačku privredu

Niski vodostaji Rajne tokom ove godine otežali su plovidbu, primoravajući teretne brodove da prevoze manje količine robe, što je povećalo troškove transporta i nanelo štetu privredi.

Šnajder je pozvao nemačke savezne pokrajine da značajan deo od ukupno 100 milijardi evra iz posebnog fonda za investicije u infrastrukturu usmere u vodnu infrastrukturu.

Global warming is so bad that the Rhine river, the second-longest river in Central & Western Europe, a vital international shipping route & a source of drinking water for roughly 20 million people, has now dried up. Yet people deny climate change. Oh wait this was 77 years ago! https://t.co/jw51U74uiN — Robin Monotti (@robinmonotti) August 6, 2026

- Novac mora da bude obezbeđen, jer će nas nečinjenje koštati mnogo više - poručio je ministar, navodeći da jedan dan sa temperaturom višom od 35 stepeni Celzijusa nemačku privredu košta gotovo milijardu evra.

On je ocenio da je povezivanje zaštite od poplava i skladištenja vode veliki zadatak za saveznu vladu i pokrajine, upozoravajući da trenutni rast vodostaja Rajne, izazvan kišama, ne znači da je problem nedostatka vode rešen, posebno kada je reč o podzemnim vodama.

(Tanjug)

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