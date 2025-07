Jeleni Karleuši otkazan je nastup u Sanskom Mostu zbog izjava da je tokom rata u Bosni i Hercegovini stradao srpski narod.

Istovremeno, Dino Merlin zakazao je koncert u Srbiji već u septembru, iako je juče otišao na obeležavanje 30. godišnjice strašnog zločina u Memorijalni centar Srebrenica - Potočari.

Karleuša je, tokom jučerašnjeg dana, u jeku žigosanja našeg naroda kao genocidnog, govorila o stradanju Srba u Bosni i Hercegovini, iskazavši žaljenje zbog svih žrtava.

- U ime pomirenja i boljeg sutra, osuđujem rat, nasilje, zločine i bezumlje. U tom bezumlju, u poslednjih 100 godina, moj srpski narod, stradao je najviše na Balkanu, u milionima. Takođe, pripadnici drugih naroda poput Bošnjaka, strašno su propatili, imali ogromne žrtve i pamte užasne zločine. Danas kad se obeležava zločin nad bošnjačkim muškim stanovništvom u Srebrenici, žalim i ne zaboravljam ih. Lično izuzetno volim Bošnjake i smatram da su u prokletom građanskom ratu devedesetih mnogo propatili i bili žrtveni jarac pogrešne politike. Najviše me boli što je stradala sirotinja na svim stranama. I zato moramo svi da izvučemo pouku i budemo ujedinjeni protiv rata - napisala je JK na Iksu.

Dan kasnije, klub u kojem je Jelena imala zakazan koncert, a gde su ulaznice bile odavno rasprodate, oglasio se i otkrio da su zbog Jelenih reči odlučili da joj zabrane nastup.

- Ovim putem vas obaveštavamo da smo doneli odluku da otkažemo koncert Jelene Karleuše. Kao organizatori događaja koji promoviše zajedništvo, poštovanje i ljudsko dostojanstvo, strogo osuđujemo svaki oblik govora mržnje, uvreda i netrpeljivosti - bez obzira dolaze li sa bine, iz medija ili sa društvenih mreža. Jasno porčujemo: na našem događaju nema mesta za one koji svojim rečima vređaju, ponižavaju i dele ljude, a posebno ne za one koji to čine bez imalo žaljenja ili javnog izvinjenja. Nastup Jelene Karleuše otkazan je upravo zbog njenog javnog ponašanja i izjava na platformi Iks (bivši Twitter), koje smatramo neprihvatljivim i duboko uvredljivim. Niti je uputila izvinjenje, niti je pokazala kajanje - a na to ne možemo i nećemo zažmuriti. Hvala svima koji stoje uz vrednosti koje branimo - stajalo je u saopštenju kluba. Foto: ATA images/A. Ahel

Ovim povodom oglasila se i Jelena, koja je ukazala na dvostruke aršine i standarde komšija u Bosni i Hercegovini.

- Otkazuju koncerte srpskim pevačima po BiH ako neće da s*ru po Srbiji i kažu da smo genocidni. Znači, bez da bilo koga uvrediš, ne smeš da voliš svoju zemlju Srbiju? Zar treba sad Merlinu Srbija da otkaže koncert jer podržava svoj narod? Nije problem - napisala je Jelena. Foto: ATA images

- Pitanje za sve bošnjačke medije koji divljaju o meni neprekidno: Koja je razlika između mene, koja volim i branim moju zemlju i smatram da nije genocidna, i Dina Merlina koji voli svoju zemlju i smatra da je Srbija genocidna? Pa to što Dinu Merlinu pare te "genocidne" Srbije nisu gadne pa bi da peva u Nišu "genocidnom" narodu, dok mene za pare onih koji mrze Srbiju zabole ona stvar - dodala je pevačica.

(Kurir)

