Pevačica Lepa Brena suočila se sa velikim zdravstvenim problemom 2010 godine, o čemu dugo nije imala snage da priča.

- Prvi put pričam o ovome. Imala sam ozbiljnu operaciju ciste na jajniku 2010 godine, doktor mi je rekao da uradim taj zloglasni BRCA test, gde se pokazalo da imam mutiran gen i da imam velike šanse i mogućnosti da dobijem kancer dojke. Tumor-marker, koji sam imala tada, bio je jako povećan i hitno sam otišla na operaciju ciste na jajniku. Naravno, ćutala sam o svemu tome, ali moram vam reći da je to bio jako veliki šok za mene - rekla je Brena, a zatim apelovala na žene da trebaju da redovno idu na preglede. Foto: ATA images

- Žene treba da znaju kada je pozitivan BRCA test ne smete više da koristite nikakve hormonske preparate, ja sam to tada naučila. Počela sam da živim po svim pravilima koje su mi lekari naložili. Sve ovo sada govorim upravo zbog toga što svojom porukom želim da podignem svest žena da treba da urade test, jer odmah znate da li imate mogućnost za dobijanje karcinoma ili ne. Na taj način možete da sačuvate svoj život i zdravlje jer puno žena dobije kancer grlića materice, jajnika ili dojke, a da uopšte ne znaju odakle to potiče - opisala je ona.

Brena je nedavno otrkila kako je to sve izgledalo i čega se zapravo najviše plašila. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ćutala sam svih ovih godina, sve do sada. Andželina Žoli je u tom periodu uradila masektomiju grudi, jer je bila pozitivna na pomenutom testu. Otišla sam kod profesora, koji mi je objasnio šta i kako može da se desi, ako mi verujete, jedno dva dana nisam mogla da ponovim moj broj telefona, toliko sam bila u šoku - rekla je Brena, pa dodala:

- Bila sam jako uplašena, nisam znala za sebe. Imala sam takav strah da neću izvesti decu na put, da svašta može da se desi. Užasne slike su mi prolazile kroz glavu. Ipak, bolje je prihvatiti neke teške činjenice na vreme i znati kako se boriti sa njima nego bežati od istine. LJudi moraju da vode računa o svom zdravlju. To je najvažnije i najbitnije - rekla je ona tada.

(Blic)

