General Nebojša Pavković se vratio u Beograd, nakon što mu je odobreno da lečenje nastavi u Srbiji. Pored burnog političkog života, general Pavković je imao još burniji ljubavni život. Naime, on se venčavao čak pet puta, pa čak i dok je bio u Hagu.

Saznaje se da ga je četvrta supruga, koja je bila znatno mlađa od njega - ostavila dok je služio kaznu.

"Redovno se čujemo, on ima dobre uslove u zatvoru, ima sve što mu je potrebno, nova supruga ga redovno obilazi, dobrog je zdravlja i generalno se skroz odlično drži. Gleda naše kanale, pa sigurno i ovu seriju, baš ću ga zvati kad se završi poslednja epizoda da sve iskomentarišemo," rekao je tada za "Alo" Pavkovićev prijatelj komentarišući seriju "Porodica" koja je govorila o dešavanjima 90ih. Foto: I. Marinković

Te vesti je potvrdio tada i penzionisani general Branko Krga, jedan od nekadašnjih Pavkovićevih saradnika iz Generalštaba.

"Ima nekog, ne znam da li je baš formalizovano, ali ima, kao u uvek, nije se on mnogo promenio," - rekao je on tada.

Brak sa fatalnom voditeljkom

Najpoznatija od generalovih pet supruga bila je Glorija Sotirov, koju su u narodu zvali "generalica". Rođena 1962. kao Glorija Sotirov i nešto kasnije poznata kao supruga generala Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba VJ Nebojše Pavkovića, voditeljka i general su se venčali 4. avgusta 1995. godine i iz tog braka imaju sina Vuka. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Rodila se najverovatnije u Makedoniji a potom se s roditeljima preselila u Poljsku gde je sa bratom i odrasla. U ono vreme, devedesetih, pričalo se da je htela da sazida vilu baš u Miloševićevom komšiluku na Dedinju. Štaviše kad je sve bilo skoro pod krovom navodno je tražila da joj se ugradi i lift. U Miloševićevo vreme zvali su je generalica a pored braka s Pavkovićem imala je još jedan, piše Kurir.

Kad je sredinom devedesetih general otpočeo službovanje u Prištini, ona je na televiziji u tom gradu bila voditeljka. Po dolasku u Beograd, postala je urednica Beogradskog programa, a pamtimo je kao izrazitu plavušu dugih nogu koje su bile njen adut.

Navodno je bila bliska s "porodicom", tačnije Mirjanom Marković jer joj je prvi muž bio njen brat od strica odnosno sin čuvenog Draže Markovića. Glorija iz prvog braka s Markovićem ima ćerku, a iz drugog s Pavkovićem - sina. Foto: N. Fifić

Svojevremeno su beogradski mediji pisali i da je od tada već bivšeg svekra Draže Markovića tražila da joj prepiše stan na šta joj je on navodno rekao da ako ga nekada bude nekome i ostavljao, ostaviće ga svojoj unuci, a ne njoj.

Glorijin brak sa Pavkovićem, sklopljen tokom devedesetih, okončan je razvodom 2003. godine.

Baš zbog, mnogi će reći, razmaženog ponašanja svoje, sada već bivše, supruge Glorije i njenih preteranih zahteva, nekadašnji načelnik Generalštaba Nebojša Pavković bio je kritikovan i česta tema novinskih stubaca i čaršijskih ogovaranja. Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Ona obožava raskoš i dobre provode - otkrio je 2003. godine Večernjim novostima jedan njen bivši prijatelj.

- Jednostavno takva je i voli takav život. Jedni će reći da je glamurozna, drugi da je nezasita, ali ona nije imala nameru da menja svoje navike. Takva je bila i u braku sa Mićkom Markovićem, sinom Draže Markovića, sa kojim ima devojčicu. Sa Pavkovićem ima sina. NJen nakit, mnogobrojne perike i cipele, međutim, nisu toliko iritirali javnost, koliko priča o svim njenim stanovima i drugim nekretninama koje poseduje. General Pavković je tada izjavio i da je ona vlasnik tri stana, koje je zaključala i otišla, ostavljajući ga da se sam snalazi kako zna i ume.

Danas nije poznato gde se nalazi Glorija i čime se bavi.

(Stil)

BONUS VIDEO: