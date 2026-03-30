Pevač Boris Novković u karijeri je snimio brojne hitove, koji se i danas slušaju.

Boris nerado priča o svom privatnom životu, ali nije tajna da se četiri puta ženio i razvodio. Takođe, otac je četvoro dece, dva sina i dve ćerke.

Gostujući u emisiji “Sada i ovde”, autorke i voditeljke Snežane Dakić, koja se emituje na Hype televiziji, Boris Novković je pričao o karijeri, bivšim ljubavima i deci, ali i o roditeljima.

Otac Đorđe Novković, čuveni hitmejker preminuo je pre skoro 20 godina.

Pročitajte još

MNOGI MISLE DA JE MLAĐA: Znate li koliko godina ima Sanja?

MNOGI MISLE DA JE MLAĐA: Znate li koliko godina ima Sanja?

07:29

"BANKROTIRAĆU!” Glumac zbog sina ima finansijske probleme

"BANKROTIRAĆU!” Glumac zbog sina ima finansijske probleme

07:21

"KAKO MOŽEŠ?" Na dan Mišine smrti Marko uradio neočekivano

"KAKO MOŽEŠ?" Na dan Mišine smrti Marko uradio neočekivano

20:09

BURNA REAKCIJA! Neda o potezu Cetinskog: "Nikad u životu..."

BURNA REAKCIJA! Neda o potezu Cetinskog: "Nikad u životu..."

19:09

- Za mene je to bio ogroman šok! U isto vreme sam izgubio oca, kolegu, savetnika i prijatelja. Sve to zajedno. Osećao sam se prilično dezorijentisano u tom trenutku. Čuli smo se gotovo svakog dana i pričali o fudbalu i muzici, kada je otišao osetio sam veliku prazninu - priznao je Boris Novković.

Majka Ozana Novković preminula je nedavno. Ona nije volela da se eksponira i vest o njenom odlasku prošla je tiho, bez prevelike medijske pažnje.

- Kada sam izgubio majku pre dva i po meseca, od tada sam definitivno prestao biti dete. Tada sam se prvi put pitao: "Bože, pa ti si sad sam na svetu", iako smo sami i došli na ovaj svet i sami odlazimo sa ovog sveta.

- Međutim, dok god je majka bila živa, a poslednje tri godine baš i nije bila u dobrom zdravlju, nije bilo dana da me ona nije pitala da li sam ručao, da li sam na sigurnom, da li pazim kad putujem. Majci će te uvek gledati kao dete, bez obzira na to koliko imaš godina - rekao je Boris Novković, pa dodao da iako je jedinac, bez braće i sestara, uz njega je ipak familija i prijatelji.

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Sport

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?
Planeta

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?

ГДЕ НЕСТАЈЕ СПОРТ, А ПОЧИЊЕ РАТ!? Због овог имена Хрвати не желе на базен, а ватерполо легенда открива истину

GDE NESTAJE SPORT, A POČINJE RAT!? Zbog ovog imena Hrvati ne žele na bazen, a vaterpolo legenda otkriva istinu