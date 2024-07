Momo Kapor je bio pisac koji je svojim rečima umeo snažno da dotakne ono najdublje i najskrivenije u našim dušama, a njegovi citati o ljubavi, sreći i prijateljstvu se i danas prepričavaju.

Čuveni umetnik je jednom prilikom ispričao kroz kakve "muke" prolaze američki prevodioci dok pokušavaju da prevedu čuvene sprske izraze. Foto: Sarić S.

"Siroti naši prevodioci! Koliko li je tek njima teško kada pokušaju da prevedu neprevodivo. Piše mi jedan iz Amerike:

U vašoj priči, koju upravo prevodim, postoje neki nejasni izrazi, pa vas molim da mi ih objasnite. Pišete da je to koštalo kao kajgana svetog Petra. Odakle znate da je sveti Petar jeo omlete? Ako je, pak, jeo, koliko je mogla da košta ta kajgana kada je toliko skupa? Od koliko jaja? U kojoj valuti je plaćena? Da li bih taj izraz mogao da prevedem kao: St.Peter’s scrambled eggs? Kada smo kod jaja, kod vas sam pronašao izraz: jaje na oko? Šta je to? Egg on eye? Zašto bi neko stavio jaje na oko? Da se možda, kod vas očna oboljenja ne leče jajima? Unapred zahvalan itd…"

Jedan drugi me pita u pismu, šta to znači da je mališan bio "pljunuti otac"? Ko mu je i zašto ispljuvao tatu? Da li se kod nas pljuju očevi i kojom prilikom? Foto: Sarić S.

Sa izrazom "spava k´o zaklan" imao sam najviše neprilika. Kako prevesti na civilizovani jezik, da neko tako dobro i slatko spava, kao da su ga preklali?

Da li smo se kroz istoriju toliko dugo klali da nam je pokolj već ušao u metaforične snove?

Osim toga, prevodioce interesuje i zašto su za nas toliko udaljena baš španska sela (To su za mene španska sela), kad ima mnogo udaljenijih, kao što su, na primer, novozelandska ili peruanska?

Dobro je da se nisu setili da me pitaju šta znači: rasturi ga k´o Bugarin ćurku i zbog čega se neko smeje k´o lud na brašno? Šta ima smešno u brašnu? Da li kod vas u pekarama rade ludaci?

Ipak mi je lakše da odgovorim na pitanje o rečima i izrazima nego o stvarima u ovoj zemlji koje ni ja, stvarno, ne umem da objasnim.

Ukratko, da se poslužim rečima jedne novokomponovane pesme:

Ne plači mi na kućnome pragu,

Da mi vrata ne povuku vlagu…

