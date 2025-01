On je potvrdio autentičnost snimka, ali tvrdi da je pucao manevarskim mecima iz svog sportskog pištolja za koji poseduje urednu dozvolu.

- To je snimak od pre par godina, a pucao sam iz pištolja s manevarskim mecima. Bila je neka privatna proslava, moguće čak i rođenje sina moga brata, a snimak sam poslao isključivo našem drugu Mariju Radiću i nikome drugome. On je bio s nama cele večeri i mi smo ga vratili kući. To što se čuje na snimku nisu nikakve pretnje. On se cele večeri družio s nama. Vozio sam se u svom privatnom autu, vozač je bio moj prijatelj, kao i druga osoba koja je snimala. To je isto bio moj prijatelj. Sve se dogodilo kod Privlake i izvan naseljenog mesta - rekao je Dabro.

- Bavim se sportskim streljaštvom od 2007. godine i imam dozvolu za oružje. Reč je o sportskom pištolju HS koji redovno koristim kao član SSD Sokol Privlaka. Po zakonu o oružju, imao sam dozvolu za držanje i nošenje, a onda je zakon menjan pa sam imao dozvolu za držanje, ali ne možeš biti sportski strelac, a da ne možeš da nosiš pištolj. Znam da je nešto menjano, ali to proverite u zakonu - izjavio je.

- Čekao sam kad će me neko od novinara nazvati, jer sam informaciju da su mediji dobili taj snimak dobio od strane bliske Mariju Radiću - rekao je, dodavši i kako je o svemu izvestio premijera Andreja Plenkovića. Foto: TV RTL printscreen

- Premijera je samo zanimalo da li je to bilo pre mog ulaska u Vladu ili nakon toga. To je jedino što ga je zanimalo. To je bilo u vreme dok nisam bio ministar i član Vlade. Naravno, iz današnje perspektive to izgleda suludo i naravno da mi je žao što sam to uradio. Bio je to trenutak sreće, uzbuđenosti, pa, ako baš hoćete, i nepromišljenosti, iako nikoga nisam ugrozio niti učinio neku kaznenu radnju. Moralno nije u redu, ali važno je i da to nikada više nisam ponovio. Može se po telefonu Marija Radića forenzički utvrditi kada je taj snimak poslat, jer ga ja više nemam, nisam je preneo na nov telefon. To je snimljeno s mojim starim telefonom - rekao je ministar.

- Ne vidim ni razlog da zbog ovoga podnosim ostavku - zaključio je.

Snimak pogledajte OVDE.

Mario Radić tvrdi kako ne zna o kom snimku je reč, ali da je moguće da mu ju je Dabro poslao, kao i još neke takvog sadržaja.

- Ja sam od njega dobio više snimaka na kojima se vidi da on puca na otvorenom pa ne znam jesam li dobio i ovaj. Većinom sam ih brisao. Što se tiče metaka, ne znam ima li dozvolu, ali nikada nisam čuo da neko ko ima dozvolu za pištolj ima manevarske metke. To čujem prvi put u životu. U svakom slučaju, reč je o ponašanju za svaku osudu, ali neka o njemu i njegovom ponašanju sudi javnost - rekao je Radić i dodao još nešto.

- Kažete da se na snimci spominje Mario. Pa ja nisam jedini Mario s kojim je on u konfliktu. Mislim da je u konfliktu i s Marijem Banožićem zbog kojeg je izašao iz HDZ-a. I to je sve što mogu da kažem - zaključio je Radić.

(Jutarnji list)