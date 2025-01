Osvrnućemo se na nekoliko najpoznatijih lidera sveta i njihove horoskopske znakove, među kojima su i Aleksandar Vučić iz Srbije i Viktor Orban iz Mađarske.

Foto: Profimedia

Aleksandar Vučić

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, poznat je po svom jakom političkom stavu i često kontroverznim odlukama. Rođen 5. marta 1970. godine, Vučić pripada horoskopskom znaku Riba. Ribe su znak koji je poznat po svojoj emocionalnoj dubini, intuiciji i sposobnosti da razumeju ljude oko sebe. Iako je u javnosti poznat po svojoj odlučnosti i čvrstom stavu, Ribe su takođe poznate po tome što mogu biti prilagodljive i sposobne da se lako povežu sa drugima. Ove osobine mogu objasniti njegovu sposobnost da navigira u složenim političkim situacijama.

Viktor Orban

Viktor Orban, premijer Mađarske, kontroverzan političar koji je stekao međunarodnu prepoznatljivost, rođen je 31. maja 1963. godine, što ga stavlja pod znak Blizanaca. Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti, intelektualnoj radoznalosti i sposobnosti da se brzo prilagode promenama. Iako Orban nije poznat po tome što previše otkriva o svojim emocijama, on je izuzetno vešt u političkoj komunikaciji i manipulaciji medijima, što je tipično za Blizance, koji lako govore i stvaraju političke saveze. Blizanci takođe često vole izazove, pa je njegov agresivni pristup unutrašnjoj i spoljnjoj politici verovatno rezultat njegove želje da stalno testira granice.

Najpoznatiji Svetski Lideri:

Angela Merkel - Rak Foto: Profimedia

Bivša kancelarka Nemačke, Angela Merkel, rođena je 17. jula 1954. godine, pod znakom Raka. Raku je karakteristična pažnja prema porodici i stabilnosti, a Merkel je u svojoj karijeri uvek nastojala da pruži sigurnost i stabilnost Nemačkoj i Evropskoj uniji.

Xi Jinping - Blizanac

Kineski lider, rođen 15. juna 1953. godine, pripada horoskopskom znaku blizanac. Blizanci su poznati po svojoj sposobnosti da se brzo prilagode, komunikativnosti i intelektualnoj radoznalosti, što može biti odraz njegovog stila vođenja i diplomatskog pristupa.

Vladimir Putin - Horoskop i Politika

Vladimir Putin, predsednik Rusije, rođen je 7. oktobra 1952. godine, što znači da je Vaga. Vage su poznate po svojoj težnji ka ravnoteži, pravdi i diplomaciji. Ovaj znak se često povezuje sa sposobnošću da vidi stvari iz različitih uglova i da traži kompromis, što se može primetiti i u Putinovom stilu vođenja.

Međutim, dok Vage obično teže harmoniji, one takođe mogu biti vrlo odlučne i tvrdoglave kada je to potrebno, što je u Putinovom slučaju očigledno u njegovim čvrstim političkim stavovima, kako unutar Rusije, tako i na međunarodnoj sceni. Putin je majstor balansiranja - kako na domaćem terenu, tako i u geopolitičkim odnosima. NJegova sposobnost da pregovara, ali i da donosi oštre odluke kada je to potrebno, odražava karakteristike Vage koje umeju da budu i pragmatične i diplomatske.

Emmanuel Macron - Horoskop i Politika Foto: Profimedia

Emmanuel Macron, predsednik Francuske, rođen je 21. decembra 1977. godine, što znači da je Strelac. Strelci su poznati po svojoj slobodoljubljivoj prirodi, optimizmu i težnji ka istraživanju novih ideja i granica. Ovaj znak obuhvata karakteristike koje se često povezuju sa liderima koji teže velikim promenama, imaju ambiciozne ciljeve i žele da unaprede društvo kroz širenje horizonata.

Donald Trump - Horoskop i Politika

Donald Trump, bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država, rođen je 14. juna 1946. godine, što znači da je Blizanac. Blizanci su znak poznat po svojoj komunikativnosti, mentalnoj agilnosti, sposobnosti da brzo reše probleme i, ponekad, nepostojanosti. Ove osobine su se jasno odrazile u njegovoj političkoj karijeri, koja je bila obeležena dinamičnim i često kontroverznim potezima.

Kim Jong-un

Kim Jong-un, lider Severne Koreje, rođen je 8. januara 1983. godine, prema većini izvora. To ga čini znakom Jarca u horoskopu.

Jarac je znak poznat po tome što je ambiciozan, odgovoran, disciplinovan i strpljiv. U političkom kontekstu, ovo može značiti da Kim Jong-un može biti vrlo metodičan u svojim odlukama, s velikim naglaskom na održavanje moći i stabilnosti. Jarci su takođe često vrlo fokusirani na dugoročne ciljeve i spremni su da preduzmu potrebne korake, uključujući i one koji mogu biti strogi ili autoritarni, kako bi postigli ono što žele.

U kontekstu Kim Jong-una i njegovih političkih odluka, njegov horoskopski znak može se interpretirati kao sklonost autoritarizmu, usmerenost na čuvanje vlasti i dominaciju, te težnja za kontrolisanjem svojih okolnosti. Pošto je Jarac takođe znak koji ne voli rizik, on bi mogao donositi odluke koje nastoje da očuvaju stabilnost, često uz veliku dozu predostrožnosti.

Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, rođen je 25. januara 1978. godine, što znači da je njegov horoskopski znak Vodolija.

Vodolija je znak koji je poznat po tome što je inovativan, nezavisan, humanitaran i često sklona idealizmu. Vodolije su obično progresivne i orijentisane ka budućnosti, te teže društvenim promenama i poboljšanjima. One su često originalne i imaju sposobnost da razmišljaju van okvira, što ih čini sposobnim za vođenje u izazovnim vremenima, kao što su političke krize.

Zoran Milanović

Zoran Milanović, predsednik Hrvatske, rođen je 30. oktobra 1966. godine, što znači da je njegov horoskopski znak Škorpija.

Škorpija je vodeni znak, poznat po svojoj strastvenosti, intenzivnosti, dubokom razumevanju i sposobnosti da prepozna skrivene motive. Škorpije su često prepoznatljive po tome što su vrlo fokusirane na svoje ciljeve, svesne psiholoških dinamika i sposobne da se bore za ono u što veruju. Ovaj znak je često povezan s velikim emocionalnim intenzitetom, ali i sa sposobnošću da zadrži kontrolu i donosi promišljene odluke čak i u teškim okolnostima.

Horoskop može biti zabavan način da se razmotre osobine poznatih političara i lidera. Iako političke odluke često proizlaze iz kompleksnih faktora, interesantno je kako astrološki znakovi mogu reflektovati njihove ličnosti i pristupe vođenju. Lideri poput Aleksandra Vučića, Viktora Orbana, Baracka Obame i drugih ne samo da oblikuju istoriju, već svojim ponašanjem često ukazuju na osobine koje su specifične za njihove horoskopske znakove.

Nportal