Kako je priznala, godinama se osećala kao trofej u njegovom životu, te zbog toga nema lepo mišljenje o njemu.

- Nije mi baš teško pao razvod, ja njega nisam ni videla pri razvodu - rekla je pevačica, pa dodala:

- Kada imaš petlju i ideju da stupiš u brak, napraviš decu sa nekim, onda imaj i petlju da potpišeš da to više nećeš da radiš. Došla sam i potpisala, a znala sam da on to neće moći da uradi, nego će advokat to uraditi umesto njega. Verovatno je isti razlog što i moj prvi muž nije došao na potpisivanje razvoda, ne znam šta drugo da mislim. To su muškarci koji tu vrstu pritiska verovatno ne mogu da podnesu. Skupila sam petlju za sve svoje u životu, kroz najteže periode sam prošla sama. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Nemam problem da kažem da nemam lepo mišljenje o Dušku, da ga nisam imala godinama unazad, ali sam zbog vas medija, zbog neprijatelja, dece, mog večitog optimizma pokušavala da spasim, vrlo retko odustajem. Međutim, zbog mnogih ružnih stvari koje su se desile u prošlosti, ja sam njega odavno, onako kao što sam volela, prestala da volim. Kada je reč o njemu, i opet zbog svega što je radio u naša četiri zida, sigurna sam da me nikada nije voleo na pravi način, bila sam nekakv trofej, Jelena Karleuša, ali ja nisam trofej, žena sam koja ima svoje potrebe, koja želi da je neko voli, zagrli, zaštiti, nijedan muškrac nije stao iza mene, uvek sam se branila sama. Nikada niko nije stao u moju zaštitu, sem majke i mojih fanova. To je armija boraca, takav zid i štit, sa toliko ljubavi i strasti oni mene brane, i zahvaljujući njima sam ovde gde jesam - zaključila je.

(Telegraf)

