Teniser iz južnog Tirola, pored maestralnih partija na terenu, privukao je veliku pažnju javnosti i zbog doping afere. Slučaj i dalje nije rešen, pa se uskoro očekuje rasplet događaja i Sinerova potencijalna suspenzija.

Težak period zadesio je trenutno najboljeg tenisera na svetu koji se protiv toga bori negiranjem krivice i podrškom porodice i najbližih. Foto: Profimedia

Kada je reč o porodici, ono što je nedavno zaintrigiralo tenisku javnost jeste fotografija sa proslave sa terena iz Torina, gde se uz njegove roditelje, oca Johana i majke Ziglinde, pojavio i njegov stariji brat Mark.

Ono što je interesantno jeste čitava priča koja iza svega stoji. Siner je poznat kao osoba koja dosta toga drži do sebe, pa se retko gde mogu pronaći informacije iz njegovog privatnog života.

Kako piše ruski Čempionat, Mark je inače rođen u Rostovu na Donu, a u ranoj mladosti je usvojen od strane Janikovih roditelja! NJegov otac je bio šef restorana u Sestu, blizu granice sa Austrijom, dok je njegova majka Sigelinde radila kao konobarica u istom lokalu.

Što se tiče samog Marka, on je rođen 1998. godine u Rostovu, a u porodicu Siner je pristigao kada je imao tek devet meseci. U to vreme, par je navodno verovao da neće moći da ima decu, ali je tri godine kasnije u avgustu 2001. godine, Ziglinde dala život Janiku. Foto: Profimedia

Mark je ostao jako važan deo porodice, a zajedno sa Janikom je u mladosti često igrao tenis. Ipak, vremenom se pokazalo da je Janik dosta talentovaniji, pa je produžio svoju profesionalnu karijeru, dok je Mark nastavio da radi kao vatrogasni instruktor. Oni imaju jako dobar odnos, iako se ne viđaju toliko često zbog Janikovih čestih putovanja.

Inače, sama Janikova porodica je retko kada u potpunosti prisutna na njegovim mečevima i ovo je zapravo bio drugi put da se tako nešto desilo u Torinu. Prethodni put su ga zajedno gledali na finalu Next Gen turnira u Milanu u 2019. godini. Kao i sada, Janik je uzeo titulu.

Sama majka Ziglinde je nekoliko puta istakla da se uvek mnogo brine dok gleda teniske mečeve svog sina Janika, te da zbog toga ona i Mark često to gledaju sa distance, iz udobnosti doma. Sa druge strane, otac Johan je izuzetak i često putuje na turnire.

Foto: Profimedia

- Moj otac je u kuhinji skoro 40 godina. Kuvanje je njegov život. Sada kada putuje sa mnom, srećniji sam. Otišao sam iz kuće sa samo 14 godina, tako da smo provodili malo vremena zajedno. Sada možemo da nadoknadimo to vreme. Nažalost, retko viđam svoje roditelje, ali kada to radim, uvek je prelepo. Moji roditelji su savršeni. Oni su neverovatni. I moj brat je bio neverovatno iskren. Moja porodica me je podržavala u nastojanju da postanem profesionalac - rekao je jednom Siner.

(Telegraf.rs)

