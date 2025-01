Žika Jakšić osvojio je srca gledalaca koji već deset sezona uživaju u muzičkom takmičenju „Nikad nije kasno“.

Žiku je publika zavolela zbog njegove spontanosti, a bez njegovih šala tako i emotivnih momenata mnogi ne mogu da zamisle ovu emisiju.

Iako voditeljski posao obavlja iz čiste ljubavi, a počeo je "iz moranja", smatra da je na tom mestu nezamenjiv. Foto: ATA images

– Ja sam voditelj iz moranja. Iz razloga što sam kreirao emisiju i najbolje znam šta želim od toga. Siguran sam da niko ne može da zadovolji moje zahteve i viziju kako ja to zamišljam, pa sam igrom slučaja postao i voditelj - rekao je Jakšić i dodao:

– Onakav sam kakav jesam i u prirodnom životu i na sceni. Kada imam viziju ja idem ka tome. Foto: ATA images

Jakšić ističe da nema unapred spremljen okvir za vođenje emisije.

– To bi izgledalo veštački. Postoje formati gde unapred čitav tim ljudi sprema, ali to se vidi. Ja brzo mislim i to se samo od sebe dešava, ne pripremam se. Na emisiju dolazim sa mnogo radosti i jedva čekam da vidim šta će da se desi. Čak i kada znam priče pevača uvek ima iznenađenja i u tome je draž emisije jer je spontana – objasnio je Žika za Grand.

