Međutim, svet je preplavila infomracija da Baron, koji ima 18 godina i odrastao je pod snažnim uticajem svoje majke Melanije Tramp, tečno govori slovenački, njen maternji jezik.

Ovo je, prema izveštajima stranih medija, izazvalo negodovanje Donalda Trampa, koji se u tim situacijama oseća isključeno iz razgovora između Melanije i Barona.

Meri DŽordan, autorka knjige "The Art of Her Deal", otkrila je da Baron ponekad na slovenačkom razgovara i sa agentima američke Tajne službe, koji ne razumeju taj jezik.

- U okviru porodice postoji svojevrsna mala zajednica, koju čine Melanija, njeni roditelji i Baron, a svi oni govore slovenački - rekla je DŽordan za CBS News.

Donald Tramp je izrazio nezadovoljstvo jer ne razume o čemu razgovaraju, budući da nikada nije pokušao da nauči slovenački. Tajna služba, slično bivšem predsedniku SAD-a, takođe ne razume ovaj jezik.

Melanijin zaštitnički odnos prema Baronu

Melanija Tramp, rođena u Sloveniji, oduvek je štitila Barona, nastojeći da ga drži podalje od medijskog pritiska i omogućila mu je da zadrži privatnost. Par se venčao 2005. godine, a Baron je rođen 2006. godine.

Za razliku od Trampove starije dece, koja su se aktivno uključivala u javni život, Baron je dugo ostajao izvan pažnje javnosti, zahvaljujući Melanijinom insistiranju na privatnosti. Međutim, u poslednje vreme, Baron sve češće učestvuje u javnim događajima.

Baron govori tri jezika

U intervjuu koji je Melanija dala za magazin "People" 2009. godine, Melanija je potvrdila da Baron govori 3 jezika - engleski, francuski i slovenački.

Melanija je ranije javno istakla važnost poznavanja jezika, ali je naglasila važnost upotrebe engleskog u Americi.

- Moje mišljenje je da što više jezika govorite, to je bolje, ali kada dođete u Ameriku, treba da govorite engleski - izjavila je Melanija.

Takođe pre mnogo godina, dok je Baron bio dete Melanija je gostujući u jednoj emisiji potvrdila da njen sin savršeno govori engleski i slovenački, te da se lako prebacuje sa jednog na drugi jezik.

- On odlično govori slovenački, sa mojim roditeljima razgovara na slovenačkom bez problema - izjavila je tada Melanija.

