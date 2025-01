Sin Branislav Jovanović bio je svedok svih glumačkih podviga Mire Banjac. Rodila ga je godinu dana posle sticanja diplome, 1951. godine, ali brak sa njegovim ocem nije potrajao, o čemu je jednom prilikom rekla:

‒ Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo. Foto: ATA images

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje – razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete.

Bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima sve do Andrejove smrti.

‒ Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav ‒ izjavila je legendarna glumica. Foto: Mateja Stanisavljević/ATA images

‒ U momentu razvoda Brana je bio suviše mali da bi dobio „drugog oca“, a kasnije, kad je porastao, „drugi otac“ mu više nije ni bio potreban.

Nikada više nije javno predstavila nijednog svog partnera i na tu temu kratko je poručila:

‒ Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voleli. Foto: ATA images

Branislav Brana Jovanović, u mladosti državni prvak u dizanju tegova, radni vek proveo je kao snimatelj na televiziji, a danas je u penziji.

Brana je i lovac, hobi mu je izrada nameštaja, pa je Miri napravio biblioteku i crvenu kuhinju. Posle razvoda od supruge nastavio je da živi sa majkom u porodičnom stanu u Novom Sadu.

‒ Ne da Bog sve. U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina, prenosi "Hello".

BONUS VIDEO: