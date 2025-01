Snežana Borjan, supruga golmana Milana Borjana prokomentarisala je devojke koje su zbog novca u vezama sa sportistima.

- Ako u startu razmišljate da se udate samo zbog novca, da li je to fudbaler, neki drugi sportista ili biznismen, izgubićete u startu zato što će tu biti ili preljuba ili nezadovoljstvo ili ćete biti zatočeni i zatvoreni u kući da nemate pravo glasa, izlaska itd. - počela je Snežana, pa nastavila: Foto: ATA images

- Ja sam imala prijateljice koje su meni rekle: "Kako sad kada si na vrhuncu karijere da se udaš? Pa on nije nešto uspešan..." Ne, mi imamo ljubav! Kada imaš ljubav možeš sve da postigneš - rekla je Snežana.

"IZDRŽAVALA SAM GA, ŽIVEO JE U MOM STANU"

Golman Milan Borjan i njegova supruga Snežana Borjan sada uživaju u luksuzu, ali nekada nisu imali tako lagodan život.

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. NJegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere. Foto: ATA images

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana.

Snežana Borjan je tada otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega. FOTO:ATA

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana tada.

