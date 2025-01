Dejvid je automehaničar, koji je na društvenim mrežama poznat i kao Car Wizard. Na Jutjubu je objavio video u kojem objašnjava niz fraza koje bi mogle da zasmetaju mehaničaru i nateraju ga da vam previše naplati. Dejvid je upozorio vozače da nikada automehaničaru ne objašnjavaju kako da skine određeni deo.

- Ako automehaničaru kažete "Pročitao sam da morate da izvadite hladnjak, želim da to učinite ovim redosledom", on se neće svađati s vama. Međutim, pomisliće "mogu to da učinim puno brže, ali, budući da želite da mi govorite kako da radim svoj posao, rado ću vam dodatno naplatiti skidanje svih ovih delova" - otkriva ovaj stručnjak.

Vozači misle da automehaničaru tako olakšavaju posao, ali to u većini slučajeva nije tako. Iskusni mehaničar verovatno će brzo da popravi kvar, jer zna kako najlakše da reši problem. Ako mu vi, pak, sugerišete šta da radi, to je verovatno komplikovaniji način zbog kojeg će vam više naplatiti, jer je radio više sati, piše Ekspres. Foto: Jutjub printskrin/Balkan Repair

Dejvid je, takođe, sugerisao da bi vozač trebalo da izbegava da traži da gleda mehaničara dok radi na njegovom automobilu, jer bi zbog toga mogao da se oseća kao da mu ne verujete.

- LJudi su mi zapravo rekli "mogu li da uđem u radionicu i gledam te kako radiš?'. Ovo odmah govori da mi ne veruju, žele da me gledaju kako radim. Mehaničar je verovatno obavio takav posao puno puta, ali u glavi čuje kako mu klijent govori "mislim da ti je ovo prvi put i ne znaš šta radiš" - objasnio je stručnjak.

Najzad, Dejvid upozorava vozače da nikada ne traže od mehaničara da "uradi sve" što je potrebno na vozilu.

- Ako verujete svom automehaničaru i poslujete sa njim godinama ili bar mesecima, veroatno možete da se izvučete s tim i on će vam dati poštenu procenu. Ali, ako ne znate mehaničara, ovo je loša, baš loša ideja. Nazvaće vas kad vozilo bude gotovo i račun bi mogao da bude 9.000 evra, a da i ne znate šta je uradio. Pravno, ne možete ništa da učinite jer ste mu rekli da "uradi sve što je potrebo". Budite vrlo oprezni oko toga šta želite da automehaničar odradi - upozorio je stručnjak.

