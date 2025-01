Milić Vukašinović nedavno je bio na operaciji, posle koje mu je amputirana noga.

Roker je za domaće medije progorio o zdravstvenom stanju i otkrio kako se oseća nakon svega.

Takođe, otkrio je i kako je reagovao kada je u bolnici ugledao Hanku Paldum i priznao u kakvim odnosima su bili u mladosti. Foto: TV Pink printskrin

- To je bila komička ljubav, ali ljubav putem pesme i muzike. Nije bila emotivna ljubav i nije bilo intime. Hanka me je iznenadila i bilo mi je veoma drago kad sam je video u poseti. Podsetila me je na divna vremena kada je ceo svet bio naš. Sećanja sa njom su divna, to je najlepši period. Neverovatno je kako smo mi razvalili ceo Jugoslaviju muzikom. Pesma "Volela sam, volela" je prvobitno bila muška pesma i to teški rok, ali ona kad je čula odfuševila se - govorio je Milić, pa je otkrio kako se oseća nakon svih zdravstvenih problema i koliko mu znači supruga Suzana:

- Suzana je stalno uz mene, donosi mi hranu i sve što treba. Svojim prisustvom me čini srećnim, zato sam vedar i veseo. Ovo je zaista ljubav, atomska! Nije to samo ovo sada, već mnogo toga. Imao sam ja i ranije probleme, infarkt, bolnička bakterija i svašta nešto, to je bilo užasno... - rekao je Milić u "Premijera Vikend Specijalu", a onda se priključila i supruga Suzana:

- Svi se trudimo da bude dobro i da mu osmeh sa lica nikada ne spadne. LJubav pobeđuje, vera u Boga da sve možeš. Tamo gde ljubavi ima ona se manifestuje i reflektuje se na sve druge ljude. Velika je razlika u godinama, mnogi nisu verovali u početku. Mi smo prošli i jednu tragediju i uvek smo se poput feniksa dizali. Nas je u svemu ljubav održala - dodala je Suzana sa suzama u očima.

- Kada su mi rekli da će mi odseći nogu ja sam je pitao da li će me manje voleti... Počela je da plače i pitala me da li sam normalan - izjavio je Milić.

BONUS VIDEO: