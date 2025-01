Šta trudnice treba da izbegavaju u ishrani tokom trudnoće? Koje nezdrave navike treba da izbace?

- Namirnice koje trudnice treba da izbegavaju su svakako tuna koja ima dosta žive u sebi i nije nikako dobra. Alkohol nije preporučljiv jer nema apsolutno ništa od hranjivih materija što bi značilo bebi. Cigarete isto tako i električne su jako štetne mogu da uspore protoke i beba na taj način neće moći da napreduje. Previše hrane koja je puna konzervanasa, pesticida, herbicida i svakako aditiva. Deklaracije treba čitati, ali u principu sve što je sveže spremljeno je najbolji izbor.

Šta je to izbalansirana zdrava ishrana u trudnoći?

- Izbalansiranom ishranom smatramo kada jedna trudnica uvek ima prisutne u svom jelovniku proteine i to biljne kao što su pasulj, sočivo, leblebije. Zatim , svakako meso, posebno u drugom trimestru treba da se poveća unos crvenog mesa jer dolazi do gubitka gvožđa. Sve vrste povrća, voća, semenki, orašasti plodovi kao i prirodno ceđeni sokovi kao i matični sokovi kao sto su od nara, borovnice, brusnice treba uzimati po jednu kašiku u na primer čaju ili vodi.

Jelovnik može da se prilagodi i trudnici u zavisnosti od toga da li ima neku hroničnu bolest, da li ima povišen šećer, da li ima problema sa visokim pritiskom, oticanjem, problem sa pražnjenjem creva.

Foto: Profimedia

Kako se izboriti sa mučninama?

- Mučnine su relativne, neka trudnica ih ima previše, a neke ne, sve je individualno. Ako ima problem sa mučninom hrana mora biti u prvom trimestru laganija, obroci se moraju podeliti na 5, po malo. Hranu treba dobro žvakati da ne prepuštamo želucu preveliku aktivnost. Tečnost treba da se uzima pola sata pre obroka, nikako za vreme i sat posle obroka.

Đumbir se pokazao kao odličan kad su mučnine u pitanju, ja bih savetovala da izrendate pola kašičice đumbira u pola litre vode i malo prokuvati, pa uzimati po gutljaj kad god osetite mučninu.

Da li smemo da se vodimo savetom: “Ti sad jedeš za dvoje”?

“Zabluda koja je kod nas uvrežena je da trudnica treba da jede za dvoje. Apsolutno nije tačna, beba sve ono što majka pojede dobija i uzima ono što njoj treba. Trudnica može da ima povećanu želju za nekom vrstom hrane, samo treba da vodi računa da se to ne ponavlja svaki dan već da izbalansira ishranu.” Foto: Shutterstock

Da li su živo meso, riba, morski plodovi opasni za trudnice?

- Meso treba da bude termički obrađeno - da li kuvano, dinstano ili pečeno. Prženo na dubokoj masnoći nije dobar izbor. Morski plodovi moraju biti koliko potpuno sveži, ne treba ih često konzumirati - jednom u dve nedelje je prihvatljivo. Znači sva hrana mora biti prvenstveno sveža, dobro oprana i termički obrađena.

Šta jesti, a šta izbegavati pred sam porođaj? Šta je najbolje jesti, piti odmah nakon rođenja bebe?

- Jako dugo radim sa trudnicama i primetila sam da one trudnice koje ne smanjuju ugljene hidrate do kraja trudnoće, imaju čest problem sa otocima pred kraj i skakanje pritiska, a ono što je najvažnije je da se teže otvaraju na porođaju. Od 28. nedelje savetujem da se ugljeni hidrati smanje na minimum do porođaja. Nakon porođaja posle nekih dva sata, obavezno treba popiti litar do litar i po vode u gutljajima da se trudnica rehidrira i osveži. Svakako je poželjno je da pojede neki voćni bar.

