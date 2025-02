"Prošle nedelje sam vam rekao da ću vas odvesti u svoj stan i napraviti obilazak. To je ono što ćemo raditi u ovom videu. Živim ovde u zgradi, u Kruševcu, za 350 evra, plus još oko 90 do 100 evra za sve račune - struju, grejanje, smeće, internet... Sve ukupno, oko 450 evra mesečno. Za taj novac dobijam i veoma lepu prodavnicu prehrambenih proizvoda u blizini, brz pristup banci, a ispod zgrade je i garaža. Ako bih želeo, mogao bih dodatno da platim za parking. Dakle, postoji ta opcija, ali u ovom cenovnom rangu smo već na gornjoj granici za većinu ljudi u Kruševcu", rekao je Bred, prenosi Mondo.

Osvrnuo se i na cene iznajmljivanja stanova.

"Postoje i drugi stanovi koji su malo veći, ali mnogo skuplji. Ipak, oni se ne iznajmljuju. Bili su u ponudi oko šest meseci i niko ih nije uzeo. Jednostavno, ovde nema dovoljno novca da bi ljudi plaćali više od 350 evra mesečno. Ako bi moj stanodavac pokušao da mi podigne kiriju, odmah bih se preselio i našao veće mesto, jer postoje starije zgrade gde bih mogao da dobijem stan od 100 kvadrata za ne mnogo više para", rekao je Bred i otkrio šta sve ulazi u cenu koju plaća svakog meseca. Foto: Jutjub printskrin/Brad Beckett

"Ulaz u zgradu je obezbeđen ključem sa priveskom, a postoji i nadzor jer se u blizini nalazi kazino. Ovde imamo i nove, sigurne poštanske sandučiće. U Beogradu nisam imao zaključano sanduče, ali ovde mogu čak i kiriju da ostavim unutra, što je praktično i bezbedno.

Lift je nov i pouzdan. U Beogradu sam imao problem jer je moj stari lift često otkazivao, pa sam jednom morao da nosim namirnice na šesti sprat. Ovaj ovde je mnogo bolji, a zaštitne folije su još na njemu jer se ljudi i dalje useljavaju u zgradu.

Stan je lepo organizovan. Na ulazu imamo predsoblje sa prostorom za cipele i jakne. Ormarić je dovoljno velik, iako su vrata malo nezgodno postavljena zbog prostora. Internet je odličan.U prvoj godini plaćam 25 evra mesečno, a kasnije 50. Kupatilo je moderno i lepo sređeno. Nema kadu, što mi ponekad nedostaje, ali ima dobar tuš. Mašina za veš nema sušilicu, ali sam se navikao - dovoljno je da odeću ostavim preko noći uz uključenu klimu i osuši se do jutra. WC šolja je 'lebdeća', što olakšava čišćenje ispod nje. Tu je i grejač za peškire, koji dobro zagreva celu prostoriju zimi. Foto: Jutjub printskrin/Brad Beckett

Spavaća soba je udobna, a krevet sa dušekom od memorijske pene mnogo bolji od onog u Beogradu. Ima dosta prostora za odlaganje, čak i ispod kreveta. Sve mi je korisno jer radim od kuće. TV nemam, jer ne gledam, pa nisam želeo da plaćam nešto što ne koristim.

Dnevna soba je lepo sređena, sa radnim stolom, monitorom i telefonom. Ovde radim i vodim svoju malu firmu u Srbiji. Imam nekoliko košulja okačenih pored radnog stola koje nosim samo za Zoom pozive sa klijentima - tako uvek izgledaju sveže i profesionalno, iako ih ne koristim napolju.

Kauč u dnevnoj sobi ima dodatni prostor za skladištenje i može da se pretvori u krevet. Tu čuvam sav prtljag i putnu opremu. Na terasu ne izlazim često, ali planiram da kupim baštenski nameštaj kako bih je više koristio tokom leta. Kuhinja je potpuno opremljena, ali svi aparati su ugrađeni i ne vide se odmah. Ima LED osvetljenje, što daje lep vizuelni efekat. Imam profesionalni blender koji koristim za smutije, a tu je i kuvalo za pirinač koje sam kupio u kineskom Bloku 70 u Beogradu. Foto: Jutjub printskrin/Brad Beckett

Sve u svemu, ovo malo mesto je sjajno i veoma funkcionalno. Okruženje je mirno, stan je nov i moderan, a internet i grejanje rade besprekorno. Za cenu od 450 evra mesečno, smatram da je ovo odlična ponuda", ispričao je Bred u svom videu.

U komentarima ispod videa mogu se pročitati mišljenja pretežno stranaca. Mnogi su napisali da su oduševljeni cenom stana u kom Bred živi.

"Ja sam Britanac, poljskog i srpskog porekla. Bio sam u Poljskoj i posetio neke rođake, ali nikada nisam bio u Srbiji. Planiram da to uskoro ispravim. Hvala što si podelio svoja iskustva". Foto: Jutjub printskrin/Brad Beckett

"Odličan stan za tu cenu, iako su komunalije duplo skuplje nego ovde u Rusiji. Napravio sam video o Subotici, lep grad i, kao što si rekao, odlična lokacija za putovanje. Ipak, više mi se dopada atmosfera u južnijim/istočnijim delovima Srbije, kao što je Kruševac, a Kragujevac mi je posebno drag grad".

"Kul je. A Srbi mi deluju kao ljudi po mom ukusu". Foto: Jutjub printskrin/Brad Beckett

"Ćao, Bred! Zaista volim tvoje snimke. Takođe sam u procesu preseljenja u Srbiju, tačnije u Beograd, jer sam završila sa Belgijom. Poreklom sam iz Holandije, tako da sam već napravila prvi korak da se preselim sa ćerkom. Sve u meni vrišti da odem odavde, jer sistem ovde nije naklonjen ljudima. Srbiju jako dobro poznajem jer mi je sin polu-Srbin. Bila sam tamo više od 30 puta u prošlosti i govorila sam jezik (nekada tečno). Obišla sam mnogo mesta u Srbiji, ali i u Bosni i Hrvatskoj. Obožavam srpsku kulturu i, iako sam crna žena, ljudi su me uvek srdačno dočekivali i voleli. Mislim da je to posebno zbog toga što govorim jezik".

"To je dobra ponuda i prijatan stan. Odlično mesto za život i smatram Srbiju svojom bazom. Hvala što si podelio".

BONUS VIDEO: