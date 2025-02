Ivana Mlađović, bila je Plejboj zečica koja se pojavila i u popularnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", a pre šest godina pronađena mrtva u stanu svog prijatelja u kragujevačkom naselju Ilićevo.

Ona se pojavila u jednoj epizodi u pomenutoj seriji, a njena smrt šokirala je sve. NJena majka je tek četiri godine posle smrti smogla je snage da progovori o porodičnoj tragediji za Republiku.

Ivanina majka LJiljana ne prestaje da plače za ćerkom, a da nesreća bude veća, malo posle Ivane na tragičan način izgubila je i sina Jovana, koji se udavio u Dunavu.

- Strašno mi je teško, moja bol je ogromna i niko je neće izlečiti dok sam živa. Meni je i sin Jovan odmah za Ivanom otišao. Udavio se u Dunavu, bio je mnogo vezan za sestru i nije mogao nikako da je preboli. Voleli su se i uvek svuda išli zajedno, bili posvećeni jedno drugom. Oboje su sahranjeni u Raškoj, za nepunih godinu dana oboje su otišli - kroz suze je pričala LJiljana i dodala:

- Pravo da kažem, kako i mogu da budem nakon toga što me snašlo, moja sudbina je teška. Kad bih knjigu pisala, imali bi ljudi šta da čitaju, eto šta me je sve zadesilo. Sad idem na groblje da budem sa decom, spomenici su im jedan do drugog. Dok sam živa, ima da patim i plačem za njima, mnogo mi nedostaju svakog dana. Moja Ivana je bila divna, dobra i pažljiva, svi su pričali da će imati lepu budućnost, volela je i da glumi. Bila je dobra ćerka, znala je baš svaki praznik da mi čestita, rođendan i sve. Sad kad dođu ti neki datumi, mnogo mi je teško, preplačem ih...

Kaže da je deo njene tuge to što Ivan nije mogao da joj oprosti činjenicu da se nakon smrti njegovog oca, koji ih je maltretirao, preudala, zbog toga čak i sestri i bratu nije došao na sahranu.

- Imam još jednog sina Ivana. Da vam kažem, on sestri i bratu nije došao ni na sahranu! On je srednje dete i odvojio se od nas, sad me zove samo kad mu nešto treba. Nije hteo da se oprosti od brata i sestre jer sam se preudala u Rašku, to ga je pogodilo. NJihov pokojni otac je mnogo pio, maltretirao decu i mene, teško mi je bilo s njim. Ivana i Jovan su mog drugog muža voleli više nego što su voleli pokojnog oca, dok Ivan nije mogao da ga prihvati. Ostao mi je samo jedan sin, ali, eto, i njega ne viđam.

LJiljana kaže da joj je jedina uteha što zna da bi njeni naslednici danas bili zadovoljni što je poslušala njihove savete, baš kako su oni želeli, i otišla u invalidsku penziju.

- Terali su me Ivana i Jovan da odem u invalidsku penziju, da se odmaram više, naradila sam se u životu. Zdravstveno nisam baš najbolje, imam probleme sa srcem, šećerom, ma svašta. Da su živi, bili bi srećni što sam u penziji, što je sad kako su oni voleli da bude - zaključila je Ivanina majka LJiljana Mlađović.

