Pre nekoliko dana je odjeknula vest da su pevačica Milica Jokić i sin Ivice Dačića, Luka Dačić, raskinuli, ali po svemu sudeći njih dvoje su se pomirili.

Milica je sinoć nastupala u jednom beogradskom lokalu, a Luka se provodio na njenom nastupu.

Naime, Luka je sedeo u separeu i nije skidao pogled sa Milice dok je ona pevala, piše "Grand". Foto: ATA images/A. Ahel

Dačićev sin je sve vreme đuskao i uživao na nastupu, a izgleda da je par rešio sve nesuglasice, pa ponovo uživaju u ljubavi.

Podsetimo, Milica je u više navrata govorila o detaljima odnosa sa Lukom Dačićem i njegovom porodicom, a jednom prilikom je otkrila kako je teklo njihovo poznanstvo. Foto: ATA images/A. Ahel

- Mi se baš dugo godina znamo, pre nego što smo ušli u vezu, upoznali smo se preko preijatelja, znamo se sigurno 10 godina. Ja sam dve godine mlađa od njega, ja ima 23, a on će sada 25. Mislim da je više on mene simpatisao. Onda smo počeli da se viđamo malo češće i to nam je prijalo. Na jednom događaju smo se pojavili zajedno i sutradan su svi to objavili. Skoro tri godine smo zajedno – rekla je Milica za „Republiku“ svojevremeno, pa otkrila šta najviše voli kod Luke:

- Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već 10 godina.

