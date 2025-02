Glumica Dragana Mićalović i Stefan Pijale otkrili su za javnost da napuštaju popularnu seriju "Igra subine", a ubrzo posle toga pojavila se vest da se iz projekta povlači i Tijana Upčević

Osim njih ovu sapunicu su tokom njenog emitovanja napustile brojne njihove kolege, među kojima se našla i Jelena Jovičić.

Jelena je otkrila da se na ovaj potez odlučila nakon što je projekat napustio njen kum Žarko Jokanović.

- Ja sam profesionalac. Došla sam tamo kao prijatelj. Pozvao me je Žarko Jokanović, koji je moj kum, dvostruki, i zato sam i izašla iz serije kad i on - objasnila je glumica jednom prilikom i dodala:

- Vođena sam moralom i zbog toga nisam više deo te ekipe. Nemam ništa protiv sapunica, možda će to zvučati bezobrazno, ali mnogo je bolje raditi u okviru svog posla sapunice nego snimati reklame za kladionice i dozvoliti da nam one budu pokrovitelji pozorišne sezone. Zbog toga niko nema pravo da mi nešto kaže na tu temu - rekla je ona tada za "Kurir".

"Ne dao Bog da progovorim"

Razlog svog odlaska iz serije je na svom Instagram profilu izneo i Saša Joksimović.

- Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gde sam u "Igri sudbine" i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš, i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se - rekao je Saša svojevremeno.

