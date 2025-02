U dokumentarnom filmu "Dozivanje anđela" koji se bavi jednom od najpoznatijih rok grupa na ovim prostorima, "Ribljom čorbom", otkriveno je da se Bora veče pred odlazak u vojsku verio.

- Čak sam i pokušala da se prisetim svega toga nekoliko puta tokom svih ovih godina, kako je to sve izgledalo to naše upoznavanje i ti neki prvi trenuci. U svakom slučaju jedino čega se ja sećam kao trenutka je da se ja budim ujutru, moj brat dolazi u sobu i ja mu kažem - e znaš šta, ja sam se verila. I čini mi se da je to urađeno sa onim od ključeva... ono što povezuje ključeve e to je trebalo da izigrava prsten. On je sutradan otišao u vojsku i mi smo nadalje krenuli da se dopisujemo - rekla je Maja u tom dokumentarnom filmu.

Prisetila se i jedne fotografije na kojoj su ona i Bora.

- Tih nekoliko sličica koje imam, baš sam to pogledala pre neki dan... e sad jedna od fotografija je da ja stojim sa strane i gledam u Boru koji je u vojničkoj uniformi, nasmešen i onako lep kakvim ga je Bog dao, a pored njega su neke dve devojčice. One su tu došle, videle su zvezdu. Ej došao u Doboj neko ko je snimio ploču. I vidim se ja na toj slici kako gledam sve to nekim strašnim pogledom. Ja se zaista toga ne sećam. Ali eto takva je situacija bila - ispričala je ona.

Bora je dosta pesama upravo napisao dok je bio u vojsci. U tom periodu nastala je jedna od najpoznatijih numera Riblje čorbe - "Dva dinara druže" kao osvetnički deo jednog oproštajnog ljubavnog pisma. Foto: Jutjub printskrin

- Planirali smo mi venčanje, sve smo to organizovali, smišljali smo i imena za decu. I ja samo u jednom trenutku shvatim da ja taj život neću moći da vodim. Završili smo telefonom ili pismom... ili tako nešto. I nikad se više nismo videli. "Dva dinara druže" je pesnica u glavu, a o ovoj "Srećan put pišo moja mala" i da ne pričam. Pa tu se eksplicitno pominje tata general, dobila si sve što si htela... ma ne daj Bože. Za mene to nije bio horor nego da sam mogla da ga ubjem, ubila bih ga. To je bio užas za mene - ispričala je Maja Jovanović.

Tekst pesme "Srećan put pišo moja mala": Srećan put, pišo mojo mala / Ona me poljubi i ode / Kući kod tate generala / U pošti sam deo personala / Nikada nećeš znati ko sam / Srećan put, pišo moja mala / Dobila si sve što si htela / U jeftinoj sobi provincijskog hotela / Ti putuješ ovih dana / Već nestaješ u daljini / Ostaje ti jedna slika / I dve fleke na haljini.

Jednom ćeš ispričati deci / "Bio je dobar, al' budala / Bila sam s njim pet-šet meseci" / Srećan put, pišo moja mala.

- Kad je napisao "Dva dinara druže", raznežio me, a kad sam čula da je obelodanio pesmu "Srećan put pišo moja mala", skamenila sam se. Pisao je da sam imala prljavu intimu, ko mi je otac, obelodanio gde živim. To je stvarno bio šok". Mogu li i kako, današnje generacije razumeti vezu sa ćerkama generala sa Belih voda?

Maja i Bora pic.twitter.com/Sau8MPgpbq — lola lolic (@gimmemoregossip) September 3, 2024

Pesma "Srećan put pišo moja mala", mnogim mangupima iz korana je promenila adolescentski pogled na svet.

Okrutna Maja, tako su je ranije zvali, bila je devojka koja je Bori slomila srce.

Podsećanja radi, Bora Čorba preminuo je 4.septembra 2024.godine.

