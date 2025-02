Budući mladenci će imati čak dva venčanja. Jedno u Hrvatskoj, a drugo na egzotičnoj destinaciji. Trenutno je licitacija u kući Rozge i Huljića da li će to biti popularni Maldivi ili Bali.

- Sve se više čuju svadbena zvona kod Jelene i Ivana. Ona je toliko dugo čekala pravog izabranika i on je tu. Ostalo je samo da zvanično kažu kad će biti venčani i da pozovu svoje prijatelje i porodicu da budu svedoci njihovoj ljubavi u najlepšem trenutku, a to je svadbena ceremonija. Bilo je reči da će to biti na leto, ali sva je prilika da će biti na jesen - priča dobro obavešten izvor blizak paru.

Pevačica i naslednik čuvenog kompozitora smuvali su se tokom rada na njenoj pesmi "Od čega sam ja", a Ivan je bio podrška Jeleni i tokom njenih decembarskih i januarskih koncerata u beogradskom Sava centru. On je tada sedeo u publici kako ne bi privukao pažnju medija. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, iako se o njihovoj ljubavi pisalo još pre desetak godina, do nedavno niko nije uspeo da golupčiće uslika zajedno u prisnijoj pozi, koja bi pokazala da između njih ima nešto više od prijateljstva, kako su i sami dosad tvrdili.

Paparaco je još letos uslikao Jelenu i Ivana tokom romantične šetnje po Budimpešti, gde su proveli vikend. Oni su sve vreme šetali glavnim gradom Mađarske držeći se za ruke i ne skrivajući emocije, misleći da ih niko ne primećuje.

Foto: ATA images/A. Ahel

Budući mladenci se još uvek ne oglašavaju o svojoj ljubavi, ali zato je kompozitor izneo svoj stav:

- Neću ja sinu da ulazim u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, a ako nije istina, nikom ništa - rekao je za medije kompozitor.

Podsetimo, i sama Jelena je priznala da je zaljubljena do ušiju.

- Nisam više solo igračica. Gledam u najlepše plave oči. Sve je mnogo lakše s obzirom na to da radimo isti posao. Meni je sve najlepše na njemu. Mama ga obožava i tata, stari Rozga, isto. Sličan je Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko - rekla je za In magazin letos Rozga opisujući svog partnera. Foto: Instagram printskrin/hulja17

Jelena je poznata po tome što retko govori o svom emotivnom životu. Poznato je da je pre nekoliko godina bila u emotivnoj vezi s muzičarem Stjepanom Hauserom, koji je nakon raskida imao samo lepe reči o njoj.

- Saradnja s njom je bila fenomenalna, trajala je dve godine. Predivan period mog života, uvek ću našu saradnju imati u lepom sećanju. Upoznali smo se na takmičenju Miss Universe, ja sam tamo išao da gledam misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. Tako je sve krenulo - prisetio se Hauser u "Knjazalištu" na HRT, a potom priznao koliko su ga živcirali tračevi da su oboje gej.

- To su gluposti. Meni je to tada išlo na živce strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on.

(Kurir)

