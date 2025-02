On je ovo izjavio u intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom. Na pitanje Morgana o mogućnosti pregovora sa Putinom, Zelenski je odgovorio da bi to uradio "ako bi to bila jedina opcija koja može doneti mir građanima Ukrajine".

Zelenski je naglasio spremnost Ukrajine da okonča "vruću fazu" rata i istakao da je već sama volja da pregovara sa Rusijom kompromis i znak da Ukrajina traži rešenje za okončanje sukoba koji traje već gotovo tri godine.

Zelenski je jasno stavio do znanja da ne gaji simpatije prema Putinu, nazivajući ga neprijateljem.

- Neću biti ljubazan prema njemu, smatram ga neprijateljem. I iskreno, verujem da i on mene smatra neprijateljem - rekao je Zelenski. Foto: Profimedia

Zelenski je ponovio da proces pregovaranja treba da uključi Ukrajinu, Sjedinjene Američke Države, Evropsku uniju i Rusiju. Takođe je naglasio da Kijev nije spreman da prizna bilo koju okupiranu ukrajinsku teritoriju kao rusku.

Moskva je više puta isticala da je spremna za pregovore, ali je Kijev za njih uveo zakonsku zabranu. U oktobru 2022. godine, Volodimir Zelenski je potpisao ukaz o zabrani pregovora sa ruskim rukovodstvom. Foto: Profimedia

Podsetimo američki predsednik Donald Tramp pozvao je Zelenskog i Putina da "postignu dogovor" kako bi se okončao rat i obećao je da će posredovati u postizanju primirja u prvih šest meseci svog mandata.

(Kijev Independent)

