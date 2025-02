Nakon što su započeli odvojene živote Dragani i Toniju predstoji podela imovine.

Iako se čini da su se bivši supružnici "podelili" nakon razvoda, pravna borba im tek predstoji.

Prema rečima izvora bliskog paru, nakon što se Toni iselio iz dvorca u Beču, pevačica je u njemu ostala sama, ali je lista imovine koju su stekli tokom svih ovih godina duga. Foto: ATA images

Pevačica se često nalazi na spiskovima i listama jedne od najbogatijih javnih ličnosti sa ovih prostora.

NJeno bogatstvo, prema poslednjoj proceni sajta “Net Worth Celebrities”, iznosi 100 miliona dolara.

Značajni izvori prihoda bili su im oni koje su stvarali zajedničkim poslovnim potezima. Na prvom mestu, to je televizija na čijem čelu se nalazi pevačica od 2005. godine. Nekada skladni estradni par takođe već deset godina poseduje i firmu za prodaju luksuznih automobila, a među njihovim mušterijama je i veliki broj njenih kolega. Foto: ATA images

- Dragana i Toni poseduju brojne nekretnine, što u Austriji, što na Balkanu ali će to biti još i najlakše podeliti. Problem se nazire kada je reč o firmama, naročito što je firma za prodaju luksuznih automobila jedna od najprofitabilnijih. Iako se činilo da je Toni na čelu tog carstva, Dragana je bia ta koja je gurala čitav proces i vukla važne konce. Mnogi misle da će njih dvoje ostati partneri u toj firmi, ali zaposleni gaje sumnju kako će to da funkcioniše - rekao je izvor koji je upućen u poslove bivših supružnika.

Prema njegovim rečima nekretnine neće biti problem, kao ni televizija.

- Toni će televiziju ostaviti Dragani, jer se ona u to razume i sve vreme se i bavila tim delom njihovih poslova. NJega svakako ne zanimaju poslovi u Srbiji, kao i nekretnine. Dvorac će sigurno biti prepisan na njihovu decu, ali da Dragana doživotno može da boravi u njemu. Slično će biti i sa ostalim nekretninama, zvanično će se voditi na Marka i Manuelu. Međutim, firma luksuznih automobila može biti kamen spoticanja jer nje neće hteti niko da se odrekne. Uostalom to je najveći izvor prihoda ove porodice. Foto: ATA images

Prema rečima izvora Dragani nije stalo do novca ali je svesna da troškove koje ima vezane za dvorac i školovanje dece mora da plaća, a to nisu mali iznosi.

- Samo kada se probudite u dvorcu u kojem trenutno Dragana živi vi ste već izbili stotine hiljada evra - objašnjava izvor i dodaje:

- To je ogromno imanje i zdanje, za koje je potrebna posluga, baštovani i radnici koji će ga održavati. To je stalno zaposleno osoblje i bez njih ne može da funkcioniše toliki posed. Sa druge strane, Dragana je dosta novca uložila u koncerte i turneje, a kada puno uložite tu nema velike zarade. NJoj novac nikada nije bio bitan, ali način života na koji je navikla decenijama unazad ipak je promenio njen stil života. Ona se ne brine oko novca jer zna da će naći način da zaradi, ali je svesna da se zahvaljujući njoj pročulo za firmu sa automobilima jer je dosta njenih kolega upravo kupovalo kola od njih. Zato se neće svog udela odreći tako lako. Zakonski, to je firma koju su stekli zajedno i podložna je podeli. Foto: ATA images

Prema rečima izvora, Dragana i Toni nisu zvanično razvedeni i tek im predstoji borba za imovinu.

- NJihovi naslednici ne osećaju razliku u životnom stilu pre i posle rastanka roditelja, njih dvoje i dalje žive punim plućima. Školuju se na prestižnim fakultetima, ima svoje nekretnine u Beču i voze skupe automobile. Draganina i Tonijeva želja je da im ništa ne fali, i u tome se trenutno jedino slažu. Dragana ne komentariše to što je Toni kupio kuću u kojoj će živeti sa ljubavnicom, ali verujem da joj nije pravo. Nikada nije volela i štaviše se čuvala da ne bude u nekim skandalima u javnosti, pa joj je sada dodatno teško što ‘prljav veš’ iz njenog doma dospeva među široke narodne mase rekao je izvor.

(Blic)

