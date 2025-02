Tada je cela država bila uz male ekrane i čekala ko će predstavljati Jugoslaviju na prestižnom takmičenju. Svi su očekivali da će Brena otići u Minhen, a onda je došlo do totalnog preokreta, pa je izbor pao na izvesnog Danijela sa pesmom "DŽuli". Tada se oglasio i Kornelije Kovač, kompozitor pesme "Sitnije, Cile, sitnije".

- Naravno da sam se odlučio za Lepu Brenu zato što je ona u ovom trenutku pravi hit. Zašto da krijem: koristio sam se i lukavstvom, a ne samo znanjem i talentom, ne bi li konačno na "Evroviziju" otišla naša pesma koja će makar malo zainteresovati Evropu - rekao je Kornelije Kovač i dodao:

- A verujte, ubeđen sam da Lepa Brena sa ovom mojom kompozicijom ne bi prošla nezapaženo. Samo, posle današnje generalne probe, sve mi se čini da će u Minhen putovati Daniel. Moj pokušaj samo je eksperiment za koji više nisam siguran da će uspeti… I nije uspeo.

Privatnim vezama, uglavnom putem telefona u Novi Sad pristizale su vesti prema kojima je naklonost većine žirija smeštenih u našim TV centrima bila na strani mladog Daniela, piše Yugopapir.

Lepa Brena je tada eliminisana od strane žirija koji je želeo da pokaže "da nisu seljaci", da znaju šta je moderna muzika.

Danima se pesma "Sitnije, Cile, sitnije" nije skidala sa radio-programa, a gotovo svi su žalili što u Minhen nije otputovala Lepa Brena. Foto: Z. Knežević

- Još pre nego što se znao pobednik takmičenja, imala sam utisak da je to jedna velika budalaština, što se faktički i pokazalo. Novinari su me preforsirali, izdigli na svojevrstan pijedestal, a to je stvorilo otpor kod nekih važnih ljudi. Sad, koliko su uopšte važni, ne znam, ali, bili su u žiriju. Kad sam došla u Novi Sad, na probu, bilo je vrlo smešno: svi su me tapšali po ramenu i pitali da li sam spakovala kofere za Minhen. Prvo mi je bilo smešno, a onda kiselkasto - govorila je Brena i otkrila još detalja:

- Od jedne prijateljice, s kojom odavno sarađujem, dobila sam i ovakvo pitanje: ‘Šta se ti u ovo uplićeš kad je sve namešteno i kad se zna ko će pobediti?’ Ona je to saznala u Zagrebu, gde je bila kod dečka, koji je tamo u vojsci. Lepo mi je rekla: ’Pobediće Daniel!’ Odgovorila sam joj da nisam došla na takmičenje da pobedim sa nameštaljkama, već da prikažem nešto što je tipično naše, sa elementima jugoslovenskog melosa, ono što ovaj narod voli. Sebe ne smatram evropskom ženskom, već balkanskom, što znači: krupnija, malo jača. Ono što ceni ovaj običan svet s kojim se ja družim, a ne onaj na Zapadu što je za mršave i svilene frajlice.

Pevačica je na kraju shvatila da je sve bilo namešteno ali je ćutala i bila ponosna na sebe.

- Dobila sam silne poene, baš one koje sam priželjkivala. Ali ne od žirija, već od naroda.Moj poraz se pretvorio u slavlje. Po reagovanju ljudi, shvatila sam da se mnogo toga u muzici radi protiv volje naroda. Možda nije dobro što ću sada reći: ti, koji su glasali protiv mene, a možda su do juče bili seljaci, provincijalci, najednom su se osetili važnim kritičarima pa su počeli da se ulaguju nekakvim evropskim kriterijumima. Maltene, Brena će obrukati ovu naciju, nismo mi ovde u Jugoslaviji seljaci, pa da nju šaljemo u svet – da nas ona zastupa! - govorila je tada Brena.

