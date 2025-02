LJubomir Bandović omiljeni je glumac mnogih generacija.

Da je sjajan u svom poslu dokaz su i brojna priznanja, kao i aplauzi posle svake premijere, predstave ili nastupa.

Na putu do uspeha nije ga omeo ni ozbiljan zdravstveni problem sa kojim se susreo još kao dete. Foto: A.K./ATA images

- Imao sam pet godina kad sam počeo ujutru da se budim sa zapušenim levim uhom. Tokom dana bi se stanje nekako normalizovalo - otkrio je LJubomir Bandović jednom prilikom za magazin "Gloria" i dodao:

- Spremali smo se da krenemo na more i ocu i majci sam rekao da opet imam problem sa sluhom, a oni su odgovorili da ću na moru plivati i roniti i da će sve biti u redu. Međutim, na moru se situacija nije nimalo popravila, a kad smo se vratili kući, vodili su me kod raznih lekara, prvo u Vranju, onda u Skoplju i na kraju u Beogradu.

Poslednja nada spasavanja sluha na levom uhu bila je poseta jednom od najčuvenijih i najboljih stručnjaka u zemlji.

- Odneli smo mu sve nalaze koje su godinama rađene, on je ponovo uradio neophodne testove i situaciju mi objasnio na sledeći način: "Znaš sine, kad crkne sijalica, ne možeš da je otvoriš da bi povezao žice unutra, nego moraš da zameniš celu sijalicu. A to je teško izvodljivo". Naravno, s vremenom sam saznao da je medicina i tehnologija toliko napredovala da postoje načini da se ušni živac, koji mi je oštećen, "popravi".

Odnosno, da se oživi veštačkim putem, što podrazumeva otvaranje lobanje iza uha, da bi se stavio stimulator. Razgovarao sam sa stručnjacima koji su me pitali da li bih to uradio? Rekao sam da ne bih. Ne plašim se toga da mi otvaraju glavu, ali, posle godina provedenih u tišini, bojim se kako ću reagovati ako pročujem na to uvo. Šta ću onda da radim? - rekao je tada iskreno Bandović.

(Story)

BONUS VIDEO: