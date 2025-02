Pevačica Lepa Lukić je govorila o svom ljubavnom životu i tom prilikom otkrila da je vezi.

Kako je Lepa ispričala, u pitanju je muškarac sa kojim je bila kada je imala 26 godina. NJih dvoje su tada raskinuli, on se nedugo nakon toga oženio, a putevi su im se ponovo ukrstili nakon pet decenija.

- Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Nemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26. U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gde sam ja više, to je bilo na daljinu - rekla je Lepa, pa otkrila da su se ponovo sreli nakon pedeset godina. Foto: ATA images/M. P.

"Ja sam se ponovo zaljubio u tebe, ti si lepa žena, nikome te ne bih dao"

- Prošlo punih 50 godina, taj čovek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podseća me da smo se nekada zabavljali. Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si želela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo!" Želeo je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije. Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi - rekla je Lepa Lukić.

Sanju Marinković je zanimalo da li su oni i dalje zajedno.

- Je l' to traje i sada? - pitala je Sanja, na šta je Lepa odgovorila kao iz topa:

- Tačno godinu dana... On je toliko divan, pažljiv, toliko nešto izvire iz njegovih očiju, nema bora. Sličan je meni, a stalno mi viče: "Ti si meni najlepša" - rekla je pevačica.

