Fotografija je mutna. Subjekti nemaju jasno definisane obrise, a senke i svetlosti nisu izražene. Ništa slično slikama koje danas pravimo pametnim telefonima. Naime, ova fotografija potiče iz novembra 2008. godine, a objavila ju je Simona Roseli.

Simona nije influenserka; njen profil izgleda kao da pripada običnom korisniku. Ipak, fotografija iz videa koji je objavila pregledana je gotovo tri miliona puta i sakupila je 534.000 lajkova. Razlog? Fotografija dolazi sa "Street View", "Google Maps" servisa koji omogućava istraživanje ulica kao da ste fizički prisutni.

Simona je sada odrasla i, prema videima, završila je srednju školu pre godinu dana. Ipak, "Street View" fotografije nisu osvežene i zabeležile su jedno obično popodne iz prošlosti, kada je bila mala i vraćala se iz vrtića na biciklu koji je vozio njen deda. U opisu videa piše:

- Na "Google Maps" je još uvek novembar 2008. godine. Deda i ja se vraćamo biciklom kući iz vrtića.

Priče iz prošlosti na "Google Maps"

Već 2019. godine, autorka Megi Smit objavila je članak u NJujork tajmsu pod nazivom „Tracing the End of My Marriage on Google Maps“ („Prateći kraj mog braka na Gugl mapama“). U njemu je pisala o svom razvodu i kući u kojoj je živela sa suprugom dugi niz godina.

Prelistavanjem slika na Gugl mapama, uspela je da se priseti svih faza svog braka.

Fotografije na "Street View", bar one koje prikazuju ulice, obično pravi Gugl automobil opremljen kamerama. Ažuriranje nema tačan vremenski okvir. Postoje oblasti sa samo jednom fotografijom snimljenom pre mnogo godina, dok se u centrima velikih gradova slike osvežavaju svake godine.

Kako pogledati stare "Street View" fotografije

Proces pregleda starih fotografija na "Street View" je jednostavan. Posetite ulicu koja vas zanima, a zatim pogledajte u gornji levi ugao ekrana. Tamo ćete videti datum kada je fotografija snimljena. Pored njega će stajati opcija „Pogledajte više datuma“. Klikom na tu opciju prikazaće vam se niz fotografija sa datumima. Izaberite onu koja vas zanima. Ova arhiva se povremeno koristi i za razrešavanje starih priča i događaja.

