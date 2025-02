Unuci Miroslava Ilića njegovo su najveće bogatstvo.

Marija, ćerka folk legende ima dva sina Predraga i Strahinju koji pevaču pružaju najveću podršku u životu i karijeri, te često voli da kaže da su ga upravo unuci podmladili.

- Ohrabruju me. Kažu: "Deda, ne daj se!" To su moji heroji. Nije bilo para kojima je mogao neko da me odvoji od kuće za Božić i krsnu slavu. Tada nikad nisam radio. Foto: N. Skenderija

- To je rezervisano za kuću. Supruga je, inače, svešteničko dete i kod nas je to tradicija. Deda joj je bio sveštenik i pokojni brat je bio sveštenik.

Ona je zadužena za sve, rekao je pevač ranije za "Kurir".

