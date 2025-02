Ceca Ražnatović svojevremeno je otkrila da je imala nepriliku u svojoj kući od strane nepoznatog muškarca.

On je upao u njenu kuću na Kipru dok je pevačica boravila u Beogradu. Nepoznat muškarac je provalio u garažu vile i boravio tu pod objašnjenjem da je Ceca njegova žena.

Jezivu scenu zatekla je Cecina prijateljica Valentina koja povremeno na Kipru obilazi njenu kuću. Foto: ATA images/A. Ahel

- Valentina me je pozvala i rekla da imam nezvanog gosta u mojoj kući. Ona je tada zatekla ludaka koji se uselio u moju garažu gde je glumio mog muža. Ja sam navikla na manijake, tako da mi to nije bio horor, ali Valentina je bila prestravljena. Još je on glumio mog muža, užas - prisetila se Ceca neprijatne scene.

Čovek koji je glumio Cecinog pokojnog muža stajao je potpuno nag u njenoj garaži.

- Kada ga je videla, on je bio u peškiriću samo, bio je potpuno nag. Prepala se i pozvala je policiju - rekla je Ceca.

Folk diva ističe da je i pre jezivog događaja doživeljavala neprijatnosti od tog istog muškarca.

- To nije bio prvi put da se to desilo, već je jednom reagovala policija. Deportovan je nakon toga za Srbiju i nadam se da se više neće pojavljivati - ispričala je Ceca.

(Blic)

