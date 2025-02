NJihova romansa započela je posle glumičinog razvoda od grafičkog dizajnera Saše Lazarevića, a kako kraj braka nije bio lak, Kaja nije bila raspoložena za novu vezu.

Ipak, bubnjar beogradske rokenrol grupe "Jarboli" bio je hrabar i uporan, a njegovo strpljenje urodilo je plodom.

- Shvatila sam da me "muvacka", da hoće nešto, mada nisam bila spremna za ono što je usledilo. U tom periodu prolazila sam kroz razvod i veza je bila poslednja stvar koju sam želela. Generalno, muškarci me tada nisu zanimali. To vreme mi je bilo stresno, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Naglo sam smršala i postala anoreksična. A onda se iznenada pojavio Nemanja - otkrila je svojevremeno Katarina za magazin "Glorija". Foto: Printskrin/Instagram/kaja_zutic

- Nisam želela ozbiljno vezivanje, najmanje novi brak. To sam mu odmah rekla. Jedan dan smo se viđali, sledeći ne. I nismo se pojavljivali kao par u javnosti. Osećala sam recidive prethodne veze. Iako sam se trudila da kontrolišem emocije, dešavalo mi se da planem. Išla sam na psihoterapiju kako bih pomogla sebi i sačuvala odnos sa Nemanjom. Bilo je dana kad mu nije bilo lako da bude pored mene - rekla je glumica koja je sa jačom polovinom uspešno premostila sve prepreke te zaljubljeni par uz preslatkog ljubimca uživa u čarima leta.

