IZGUBI ŽIVCE U SEKUNDI Kakve ispade trpi osoblje kralja Čarlsa

Izvor: Nportal 13:29

KRALJ Čarls sklon je tome da izgubi živce u sekundi ako njegovi veoma posebni zahtevi nisu ispunjeni, tvrde izvori u knjizi ''Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants'', koja bi trebalo da izađe 18. februara, piše Miror.