Sada je dve godine posle njegove smrti pronađena knjiga u kojoj piše o životima brojnih ličnosti.

NJegovi prijatelji su pronašli memoare gde su opisani trenuci provedeni sa ljudima sa kojima se družio , ali i posvađao:

- Knjigu pišem, ali sam baš lenj, počnem, pa stanem. Ima vremena, hoću da to napišem kako treba. Sada mi je cilj da putujem u Italiju i da uživam, a ovi drugi da se ne brinu, knjige će biti- rekao je kreator svojevremeno, a sada je njegov prijatelj otkrio detalje. Foto: ATA images

-Sašini bliski prijatelji su nakon sahrane otišli u njegov stan i tamo su našli laptop sa njegovim memoarima i nedovršenom knjigom. U fioci je pronađen i dnevnik, ne znam od kada ga je pisao, ali ono što su prelistali na brzinu, kažu da je beležio svoje misli i sve što mu se dešavalo. Saši je bila velika želja da objavi knjigu, ali je po tom pitanju bio lenj i nije žurio da je završi. Pisao je polako i detaljno. Svačega tu ima, on je svoje drugarice i saradnike sa estrade u toj knjizi nazvao drugim imenima, ali toliko ih je detaljno opisao da jasno može da se zaključi o kome je reč. Pisao je čak i o tome koja pevačica je otela ljubavnika jednoj svojoj koleginici i to će izazvati haos ako izađe u javnost- navodno je ispričao VIdićev prijatelj, prenosi Stars.

Pomenuo je da ne zna šta će se dogoditi sa sašinim

- Još uvek ne znam šta će biti sa tim memoarima, dnevnik je zaključan u jednoj fioci i on se nikada javno neće obelodaniti, ali njegovi najbliži sada razmišljaju šta da rade sa knjigom koja nije završena. Postoji mogućnost da nakon 40 dana objave to što je pisao kao kolumnu u nastavcima, jer ipak je to bila njegova želja.

