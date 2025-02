Jedan govor Vladete Jerotića o braku pokazuje koja to rečenica nikako nije poželjna i koja može da sluti na kraj.

Foto: V. Danilov

- Zaljubljenost mora da pređe u ljubav. A šta je ljubav nego odricanje. I šta je brak nego međusobno odricanje. LJubav se ne može meriti, ali u braku ume da počne – pa kako si me voleo, šta je to sad s tobom, pa ja tebe i dalje volim… To ništa ne valja. Kad tako počne sve, piši propalo.

Kako kaže Vladeta Jerotić, takvi odnosi se završe rastavom ili nekom mučninom da brak opstane po svaku cenu. Foto: Milena Anđela, Profimedia

Čest slučaj je i, kako kaže, da se parovi fokusiraju na decu tokom braka, međusobno se udalje, a kada deca odu iz porodičnog gnezda, onda počnu da se tupo gledaju.

- Gledaju se kao sito dete šećerleme. A što nisu vodili malo i brigu o sebi, jedno o drugom, i duhovno, i emotivno, i intelektualno, i fizički - napominje Jerotić, a prenosi Zadovoljna.rs.

BONUS VIDEO: